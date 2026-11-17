Selektor Ergin Ataman otkrio karte.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Turske je praktično već izborila plasman na Mundobasket, ali će morati do kraja da "odrade" poslednje kvalifikacione prozore. Vicešampioni Evrope će igrati protiv Italije i Islanda, dok je selektor Ergin Ataman odredio spisak igrača na koje računa.

Bivši trener Panatinaikosa je sa svojim izabranicima ostvario maksimalan skor u prvoj fazi, ali i sada u drugoj rundi, pa suvereno vladaju u grupi gde se nalazi i reprezentacija Srbije.

Na spisku Atamana nema tri najveće zvezde nacionalnog tima, izostali su Alperen Šengun (koga mnogi zovu "Bejbi Jokić") i Tarik Biberović iz NBA lige, dok nema ni Čedija Osmana, prve zvezde solunskog PAOK, koji je doživeo tešku povredu i moraće na operaciju.

Reprezentacija Turske će imati Amerikanca i u ovom prostoru, a to je Malakaj Flin uzdanica Bahčešehira, koji sa klupe predvodi nekadašnji srpski selektor Aleksandar Đorđević.

Osim njega, tu su i: Berk Ugurlu, Douš Ozdemirolu, Egehan Arna, Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz, Furkan Haltali, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Metedžan Birsen, Onuralp Bitim, Omer Jurtseven, Omer Kutluaj, Ruzgar Opdžun, Sertač Šanli, Šehmus Hazer, Javuz Gultekin, Jigit Arslan, Jigit Onan i Jigitdžan Sajbir.

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