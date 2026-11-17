UHAPŠEN MUŠKARAC IZ ŠAVNIKA: Ukrao veš-mašinu, zamrzivač i trimer, pa opljačkao etno-muzej
Crnogorska policija uhapsila je Lj. Z. koji se sumnjiči za dve teške krađe. Policija je pretresom prostorija koje koristi pronašla predmete za koje se sumnja da potiču iz ovih dela.
Prema saopštenju Uprave policije Crne Gore, prva krađa prijavljena je 6. novembra 2026. godine, kada je prijavljeno da je ukradeno više novih, neraspakovanih predmeta, među kojima su veš-mašina, zamrzivač i trimer.
Druga prijava podneta je 15. novembra, a odnosila se na obijanje ulaznih vrata etno-muzeja u Šavniku, iz kojeg je nestalo više različitih predmeta.
Policija pronašla ukradene stvari
Postupajući po prijavama, policijski službenici preduzeli su niz operativnih i istražnih mera kako bi rasvetlili ove krađe.
Kako navode iz Uprave policije, prikupljeni podaci ukazali su na sumnju da je oba dela počinio Lj. Z, nakon čega je, po naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, pretresen stambeni prostor koji koristi.
Tom prilikom pronađeni su predmeti za koje se sumnja da potiču iz prijavljenih krađa, a koji su privremeno oduzeti.
Osumnjičeni je potom doveden u službene prostorije policije u Šavniku, gde je od njega uzeta izjava o okolnostima izvršenja krivičnih dela.
Po nalogu tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, Lj. Z. je uhapšen, a uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu.
(Alo)
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