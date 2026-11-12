RUSKE NOVINARE PROTERUJU ZBOG DRONA, A PLENKOVIĆ TRAŽI MORE I KOPNO: Knežević postavio pitanje koje je zatreslo Podgoricu!
POSLANIK DPN-a Milan Knežević pitao je na sednici parlamenta ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Danila Šaranovića o privođenju novinara "Ribara", koji su u oktobru proterani iz Crne Gore zbog "pretnji bezbednosti", a koji su u zemlji bili radi snimanja Cetinjskog manastira.
On je pročitao izjavu Mihaila Zvinčuka ističući da je jasno da je ruski državljanin maltretiran, da su mu uskraćena osnovna prava, i da je sve to pratila prekomerna upotreba policijske sile.
Podsetimo, Zvinčuk, njegova supruga i saradnici su nakon hapšenja pušteni i proterani iz Crne Gore. Premijer Milojko Spajić je govorio o hibridnom delovanju, a policija je pronašla dron koji je trebalo da bude korišćen za dokumentarni film. Jedna od lokacija snimanja je bio i Cetinjski manastir, za koji je uredno zatražena dozvola za snimanje.
Knežević je rekao da su očito uhapšeni na pravdi Boga, te da su samo hteli da posete Cetinjski manastir, prenosi RTCG.
- Budite spremni da ovako prođete, kao ovi ruski novinari, ako se zaputite prema Cetinjskom manastiru - rekao je Knežević.
Šaranović je istakao da su nadležni organi sproveli akciju 9. oktobra, i da je nakon kriminalističke i operativne obrade utvrđeno da ova lica ne mogu da borave u Crnoj Gori i doneto je rešenje o otkazu boravka.
Oduzeta je, dodao je, sofisticirana digitalna oprema koja je predmet veštačenja i analiza. Podsetimo, u pitanju je dron za snimanje.
Rekao je da je Zvinčuku Evropska unija uvela sankcije.
- Radi se o aktivnoj policijsko-tužilačkoj istrazi, i tužilaštvo će se izjasniti o mogućem postojanju krivičnog dela. Garantujem da ANB i Uprava policije rade konačno ono što im je posao - ANB kao osnovni zadatak ima očuvanje nacionalne bezbednosti zemlje, a UP radi na očuvanju unutrašnje bezbednosti. Crnogorski obaveštajno-bezbednosni sektor imaju najbolju moguću saradnju sa međunarodnim partnerima - kazao je Šaranović.
Knežević je kazao da ministar nije odgovorio na pitanje, pa se nameće zaključak da nije ni bio u toku sa ovom akcijom. Kazao je da su ruski novinari 8. oktobra uveče kontaktirali Ostoju Kneževića, savetnika mitropolita i najavili posetu Cetinjskom manastiru.
- Stoga opravdano sumnjam da ANB i dalje prati i prisluškuje Mitropoliju crnogorsko-primorsku, jer ne verujem da je Knežević nešto javljao - kazao je čelnik DNP-a.
On je ministra pitao je li veća hibridna pretnja Andrej Plenković koji traži crnogorsko kopno i more ili ruski novinari. Naveo je da se ovim činom dodatno pogoršavaju odnosi sa Rusijom, a sada su im još uvedene i vize.
(RT Balkan)
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