RUSKE NOVINARE PROTERUJU ZBOG DRONA, A PLENKOVIĆ TRAŽI MORE I KOPNO: Knežević postavio pitanje koje je zatreslo Podgoricu!

POSLANIK DPN-a Milan Knežević pitao je na sednici parlamenta ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Danila Šaranovića o privođenju novinara "Ribara", koji su u oktobru proterani iz Crne Gore zbog "pretnji bezbednosti", a koji su u zemlji bili radi snimanja Cetinjskog manastira.

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On je pročitao izjavu Mihaila Zvinčuka ističući da je jasno da je ruski državljanin maltretiran, da su mu uskraćena osnovna prava, i da je sve to pratila prekomerna upotreba policijske sile.

Podsetimo, Zvinčuk, njegova supruga i saradnici su nakon hapšenja pušteni i proterani iz Crne Gore. Premijer Milojko Spajić je govorio o hibridnom delovanju, a policija je pronašla dron koji je trebalo da bude korišćen za dokumentarni film. Jedna od lokacija snimanja je bio i Cetinjski manastir, za koji je uredno zatražena dozvola za snimanje.

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Knežević je rekao da su očito uhapšeni na pravdi Boga, te da su samo hteli da posete Cetinjski manastir, prenosi RTCG.

- Budite spremni da ovako prođete, kao ovi ruski novinari, ako se zaputite prema Cetinjskom manastiru - rekao je Knežević.

Šaranović je istakao da su nadležni organi sproveli akciju 9. oktobra, i da je nakon kriminalističke i operativne obrade utvrđeno da ova lica ne mogu da borave u Crnoj Gori i doneto je rešenje o otkazu boravka.

Oduzeta je, dodao je, sofisticirana digitalna oprema koja je predmet veštačenja i analiza. Podsetimo, u pitanju je dron za snimanje.

Rekao je da je Zvinčuku Evropska unija uvela sankcije.

- Radi se o aktivnoj policijsko-tužilačkoj istrazi, i tužilaštvo će se izjasniti o mogućem postojanju krivičnog dela. Garantujem da ANB i Uprava policije rade konačno ono što im je posao - ANB kao osnovni zadatak ima očuvanje nacionalne bezbednosti zemlje, a UP radi na očuvanju unutrašnje bezbednosti. Crnogorski obaveštajno-bezbednosni sektor imaju najbolju moguću saradnju sa međunarodnim partnerima - kazao je Šaranović.

Knežević je kazao da ministar nije odgovorio na pitanje, pa se nameće zaključak da nije ni bio u toku sa ovom akcijom. Kazao je da su ruski novinari 8. oktobra uveče kontaktirali Ostoju Kneževića, savetnika mitropolita i najavili posetu Cetinjskom manastiru.

- Stoga opravdano sumnjam da ANB i dalje prati i prisluškuje Mitropoliju crnogorsko-primorsku, jer ne verujem da je Knežević nešto javljao - kazao je čelnik DNP-a.

On je ministra pitao je li veća hibridna pretnja Andrej Plenković koji traži crnogorsko kopno i more ili ruski novinari. Naveo je da se ovim činom dodatno pogoršavaju odnosi sa Rusijom, a sada su im još uvedene i vize.

(RT Balkan)

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