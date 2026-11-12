Crna Gora

"POKUŠAVAJU DA NADMAŠE SPAJIĆA U POPULIZMU" Nebojša Medojević: DPS i URA se brukaju

Novosti online

12. 11. 2026. u 15:59

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BIVŠI poslanik CG Nebojša Medojević kritikovao je najavljeni plan Demokratske partije socijalista (DPS) pod nazivom „Plan za sve“, ocenjujući da ta partija pokušava da političke poene osvoji obećanjima o povećanju penzija, dok se, kako smatra, u sličnom populističkom nadmetanju sa Pokretom Evropa sad (PES) našla i URA.

ПОКУШАВАЈУ ДА НАДМАШЕ СПАЈИЋА У ПОПУЛИЗМУ Небојша Медојевић: ДПС и УРА се брукају

Foto: Printskrin Juronjuz

„Ima li neko da objasni ovim amaterima da ne ispadaju smešni sa ovim inicijativama? Glasove na priču o povećanju zarada dobiće PES. Niko vas i URU neće glasati zato što pokušavate da se takmičite u populizmu i demagogiji sa Spajićem“, poručio je Medojević.

On smatra da sličnu političku grešku pravi i DPS pokušajima da pridobije birače pričom o evropskim integracijama, ističući da ta partija, prema njegovoj oceni, ne može na taj način preuzeti zasluge za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji.

„Ista priča je i sa pokušajima DPS amatera da dobiju glasove na EU priču. Sporazum sa EU potpisaće Spajić. Prestanite da se brukate i da promovišete politiku Vlade“, naveo je Medojević.

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