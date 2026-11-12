"POKUŠAVAJU DA NADMAŠE SPAJIĆA U POPULIZMU" Nebojša Medojević: DPS i URA se brukaju

BIVŠI poslanik CG Nebojša Medojević kritikovao je najavljeni plan Demokratske partije socijalista (DPS) pod nazivom „Plan za sve“, ocenjujući da ta partija pokušava da političke poene osvoji obećanjima o povećanju penzija, dok se, kako smatra, u sličnom populističkom nadmetanju sa Pokretom Evropa sad (PES) našla i URA.

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„Ima li neko da objasni ovim amaterima da ne ispadaju smešni sa ovim inicijativama? Glasove na priču o povećanju zarada dobiće PES. Niko vas i URU neće glasati zato što pokušavate da se takmičite u populizmu i demagogiji sa Spajićem“, poručio je Medojević.

On smatra da sličnu političku grešku pravi i DPS pokušajima da pridobije birače pričom o evropskim integracijama, ističući da ta partija, prema njegovoj oceni, ne može na taj način preuzeti zasluge za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji.

„Ista priča je i sa pokušajima DPS amatera da dobiju glasove na EU priču. Sporazum sa EU potpisaće Spajić. Prestanite da se brukate i da promovišete politiku Vlade“, naveo je Medojević.