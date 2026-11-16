ELMAZ NJEGOŠA POREDIO SA HITLEROM: U Crnoj Gori NJegošev dan, doneo nove uvrede na račun nekadašnjeg duhovnog i svetovnog vladara
TAČNO na Njegošev dan, praznik kulture, veliki duhovni i svetovni vladar Crne Gore, mislilac i književnik i njen "zaštitni znak" Petar Drugi Petrović Njegoš, posle statusa "genocidnog" pisca koji su mu dali neki bošnjački političari, upoređen je sa Hitlerom!
I to ne od bilo koga, već od službenika Islamske zajednice u Crnoj Gori. Naime, Elmaz Kurtagić, imam u džematu Koljeno u Rožajama, u propovedi je istakao da je "žalosno da naše devojke oblače crnogorsku nošnju i da se tim ponose", a onda dodao da je žalosno "da u gimnaziji u Rožajama imamo ovakvu devijaciju - čas Njegoša".
- Zamislite samo situaciju: da umije, odnosno Židovi, imaju čas Adolfa Hilera! E, to se dešava kod nas - kazao je imam Kurtagić, uz reči "poštujemo naše komšije, živimo sa njima, ali taj insan, to stvorenje, ne može biti deo naše tradicije".
- To je čovek koji je pozivao na istrebljenje poturica, paljenje džamija, koji je bio jedan od inspiratora velikosrpske propagande i genocida.
Do kasnih popodnevnih sati juče nije bilo reakcija iz tabora "srpskih partija" u Crnoj Gori, niti intelektualaca koji znaju da makar na društvenim mrežama naprave osvrt i za bezazleniju izjavu. Međutim, dok su oni "prespavali" neradni dan, budan je bio poslanik Evropskog saveza Branislav Nenezić.
Moraju da ga poštuju
Činjenica da se radi o crnogorskom vladici i najvećem crnogorskom pesniku, čiji je status uređen zakonom, znači da ga svi koji žive ili borave u crnoj Gori moraju poštovati, poručili su iz evropskog saveza. Zbog objave na fejsbuk-profilu "ako ovo dozvolimo rožajskoj gimnaziji, bolje da kao narod ne postojimo! Bošnjačko veće i Bošnjačka stranka da se uključe i ne dozvole ovu sramotu!", izjavu je u policiji u Petnjici dao adnan Muhović, savetnik poslanika Bošnjačke stranke Jasmina Ćorovića.
- Izjava Kurtagića nije samo za javnu osudu, već i reakciju državnih organa i tužilaštva - bio je jasan Nenezić. Slično misle i iz Evropskog saveza, koga čine Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Liberalni savez.
- Izjava jednog od rožajskih imama, Elmaza Kurtagića, kojom je vladiku i najvećeg pesnika crnogorskog uporedio sa vođom nacističke Nemačke Hitlerom, sramna je i treba da bude predmet razmatranja nadležnih državnih organa - saopšteno je juče iz Evropskog saveza.
Smatraju i da reis Islamske zajednice Rifat Fejzić mora reagovati - ili osudom ili obaveštenjem da je to njihov zvaničan stav.
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