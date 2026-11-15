NOVI DETALJI VELIKE POLICIJSKE AKCIJE U CRNOJ GORI: Opsadno stanje zbog osumnjičenog za teško razbojništvo, oglasila se UP

UROŠ Đurđevac (32) uhapšen je sinoć u Nikšiću zbog sumnje da je 9. novembra sa još jednom osobom u podgoričkom naselju Stari aerodrom ukrao novac od zaposlenog u firmi za obezbeđenje CSP Security, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP) Crne Gore.

SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

U saopštenju se navodi da je Đurđevac osumnjičen za razbojništvo.

- Službenici policije Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" su sinoć, u koordinisanoj akciji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbednosti "Centar" locirali, i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u Nikšiću lišili slobode U.Đ. (32), člana jedne organizovane kriminalne grupe (OKG), zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je U.Đ., zajedno sa još jednim za sada nepoznatim licem, pomenutog dana oko 9.00 časova, u naselju Stari aerodrom u Podgorici, u Ulici Avda Međedovića, počinio razbojništvo na štetu zaposlenog u firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje "C. Security", koji je obavljao poslove transporta novca - ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da se sumnja da su 9. novembra, dve maskirane osobe, sa motociklističkim kacigama na glavama, prišle vozilu marke "reno" u kojem se nalazio zaposleni u firmi za obezbeđenje.

- Tom prilikom jedno od lica mu je prislonilo pištolj uz telo i zatražilo novac, dok je drugo prišlo mestu suvozača i iz vozila otuđilo vreću sa više PVC kesa u kojima se nalazio novac preuzet iz 16 poslovnih objekata, u ukupnom iznosu od 76.000 evra. Nakon toga su se motociklom dali u bekstvo u nepoznatom pravcu - piše u saopštenju.

Iz UP su rekli da je "intenzivnim kriminalističko – operativnim radom policijskih službenika na teritoriji Podgorice i Nikšića, te koordinisanim aktivnostima u saradnji sa postupajućim tužiocem, rasvetljeno razbojništvo počinjeno 9. novembra 2026. godine u Podgorici", te da se za ovo krivično delo sumnjiči Đurđevac, koji je identifikovan kao jedan od saizvršilaca.

- Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, shodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi za pretres od strane Višeg suda u Podgorici, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi U.Đ. u Nikšiću, kojim su pronašli i oduzeli pištolj sa dva okvira i više sredstava komunikacije i nadzora, a koji će biti predmet veštačenja i analiza - piše u saopštenju.

Iz UP su kazali da će Đurđevac uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden postupajućem državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

- Policijski službenici, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nastavljaju sa preduzimanjem intenzivnih mera i radnji u cilju identifikacije i procesuiranja drugog izvršioca krivičnog dela, kao i potpunog rasvetljavanja svih okolnosti događaja - kazali su iz UP.

(Vijesti)

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