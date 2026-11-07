NAPADNUTA EKIPA HITNE POMOĆI U CRNOJ GORI: Pacijent ošamario doktoru na putu do bolnice

TOKOM intervencije Hitne pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove dežurne medicinske ekipe koja ga je prevozila u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore.

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Prema informacijama iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa je prethodno dobila nalog dispečera za kućnu posetu u Ulici husinskih rudara. Medicinski radnici su izašli na adresu, pregledali pacijenta, nakon čega je doktorka procenila da je neophodno da bude prevezen u Urgentni blok.

Međutim, tokom transporta došlo je do incidenta. Pacijent je, kako je saopšteno, najpre ošamario doktorku, a potom počeo verbalno da vređa nju i medicinsku sestru koje su se nalazile u vozilu.

Uprkos neprijatnoj i stresnoj situaciji, medicinska ekipa je uspela da završi transport i pacijenta bezbedno doveze do Urgentnog bloka Kliničkog centra Crne Gore. O celom događaju odmah je obaveštena policija.

Osumnjičeni je uhapšen, a danas se očekuje postupanje nadležnog tužioca koji će se izjasniti o daljim koracima u ovom slučaju.

Povodom incidenta oglasili su se i iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, odakle su poručili da će preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje zaposlene i obezbedili im sigurne uslove za rad.

Kako su najavili, planirano je uvođenje protokola za prijem poziva za kućne posete, kojim će se vršiti procena i selekcija poziva kako bi se utvrdilo koji slučajevi zaista zahtevaju hitnu intervenciju na terenu.

(Alo)