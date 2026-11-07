Crna Gora

NAPADNUTA EKIPA HITNE POMOĆI U CRNOJ GORI: Pacijent ošamario doktoru na putu do bolnice

В.Н.

07. 11. 2026. u 16:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM intervencije Hitne pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove dežurne medicinske ekipe koja ga je prevozila u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore.

НАПАДНУТА ЕКИПА ХИТНЕ ПОМОЋИ У ЦРНОЈ ГОРИ: Пацијент ошамарио доктору на путу до болнице

Unsplash

Prema informacijama iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa je prethodno dobila nalog dispečera za kućnu posetu u Ulici husinskih rudara. Medicinski radnici su izašli na adresu, pregledali pacijenta, nakon čega je doktorka procenila da je neophodno da bude prevezen u Urgentni blok.

Međutim, tokom transporta došlo je do incidenta. Pacijent je, kako je saopšteno, najpre ošamario doktorku, a potom počeo verbalno da vređa nju i medicinsku sestru koje su se nalazile u vozilu.

Uprkos neprijatnoj i stresnoj situaciji, medicinska ekipa je uspela da završi transport i pacijenta bezbedno doveze do Urgentnog bloka Kliničkog centra Crne Gore. O celom događaju odmah je obaveštena policija.

Osumnjičeni je uhapšen, a danas se očekuje postupanje nadležnog tužioca koji će se izjasniti o daljim koracima u ovom slučaju.

Povodom incidenta oglasili su se i iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, odakle su poručili da će preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje zaposlene i obezbedili im sigurne uslove za rad.

Kako su najavili, planirano je uvođenje protokola za prijem poziva za kućne posete, kojim će se vršiti procena i selekcija poziva kako bi se utvrdilo koji slučajevi zaista zahtevaju hitnu intervenciju na terenu.

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet
Svet

0 0

Si treba da prelomi, Ukrajinci strepe! Dogovor koji bi promenio svet

POČETKOM 1945. godine čelnici Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije sastali su se u Jalti na Krimu i postigli tajni dogovor kojim je Moskvi obećano posebno pravo u Kini u zamenu za njeno uključivanje u rat protiv Japana. No, Kina tada nije sedela za pregovaračkim stolom.

07. 11. 2026. u 12:52

NATO general upozorio: Nemamo potpunu zaštitu od ruskog oružja
Svet

0 0

NATO general upozorio: Nemamo potpunu zaštitu od ruskog oružja

NATO nema potpunu zaštitu od ruskog naoružanja, priznao je general Ingo Gerharc, ukazujući na brzinu kojom Moskva proizvodi dronove, krstareće i balističke rakete. Njegova izjava dolazi u trenutku povećanja vojnih budžeta evropskih članica Alijanse i sve intenzivnijih rasprava o bezbednosti kontinenta.

07. 11. 2026. u 10:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRĐA TRIFKOVIĆ O STRAŠNOM ZLOČINU KOMUNISTA: Stradanje kolone vojvode Pavla Đurišića bio nenadoknadiv i ogroman gubitak za tadašnju Crnu Goru
Crna Gora

0 3

SRĐA TRIFKOVIĆ O STRAŠNOM ZLOČINU KOMUNISTA: Stradanje kolone vojvode Pavla Đurišića bio nenadoknadiv i ogroman gubitak za tadašnju Crnu Goru

U OKVIRU Akademske tribine Konferencija srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona i Srpski multimedijalni centar „Nemanja“ organizovali su promociju nove knjige prof. dr Srđe Trifkovića posvećene stradalnoj vojsci i narodnom zbjegu s kraha Drugog svetskog rata, „Stradalni put – Hronika golgote naroda Crne Gore i Boke 1944-1945“.

06. 11. 2026. u 18:34

Politika
Tenis
Fudbal
Pokojnog Cuneta zabranili na 2 godine zbog čuvenog hita Kafu mi draga ispeci, razlog - BLUD

Pokojnog Cuneta zabranili na 2 godine zbog čuvenog hita "Kafu mi draga ispeci", razlog - BLUD