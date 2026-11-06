UMALO SENZACIJA U PARIZU! Alkaraz preokretom ostavio Amerikanca bez Završnog Mastersa!
Meč je rešen u tri seta.
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica 6:7 (10:12), 7:5, 6:3.
Meč je trajao dva sata i 44 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Fric nalazi na 12. mestu ATP liste.
Španski teniser će u polufinalu Mastersa u Parizu igrati protiv pobednika duela između Norvežanina Kaspera Ruda i Portugalac Nuna Boržeša.
U prvom polufinalu sastaće se Luka Van Aš iz Francuske i Amerikanac Ben Šelton.
Fric je porazom od Alkaraza izgubio sve šanse za odlazak na Završni turnir, koji će biti održan od 15. do 22. novembra.
Plasman na Završni Masters u Torinu je izborio Španac Rafael Hodar.
Preporučujemo
Junak Zvezde Kris Džons: Znao sam da je taj šut moj, saigrači su mi verovali
06. 11. 2026. u 22:37
Kakve reči Nvore: Zvezdin junak otkrio šta mu je trener Navaro savetovao!
06. 11. 2026. u 22:27
ZVEZDA POBEDILA PRVAKA EVROPE! Olimpijakos na kolenima pred Navarovom četom!
06. 11. 2026. u 22:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)