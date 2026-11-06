UMALO SENZACIJA U PARIZU! Alkaraz preokretom ostavio Amerikanca bez Završnog Mastersa!

Meč je rešen u tri seta.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica 6:7 (10:12), 7:5, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 44 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok se Fric nalazi na 12. mestu ATP liste.

Španski teniser će u polufinalu Mastersa u Parizu igrati protiv pobednika duela između Norvežanina Kaspera Ruda i Portugalac Nuna Boržeša.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

U prvom polufinalu sastaće se Luka Van Aš iz Francuske i Amerikanac Ben Šelton.

Fric je porazom od Alkaraza izgubio sve šanse za odlazak na Završni turnir, koji će biti održan od 15. do 22. novembra.

Plasman na Završni Masters u Torinu je izborio Španac Rafael Hodar.

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