"To do sada nisam rekao"! Paunović otkrio šta je ključ, region na nogama!
Selektor Srbije progovorio o novom sistemu takmičenja.
Fudbalski reprezentaciju Srbije naredne nedelje očekuje poslednji mečevi u A Diviziji Lige nacija. Dolazak Nemačke na stadion "Rajko Mitić" i gostovanje Grčkoj, zatvaraju novembarske prozore, ali i ceo ciklus.
Tim povodom je selektor "orlova" Veljko Paunović bio gost Radio Beograda, na kome je pričao o tome šta bi sigurno unapredilo fudbal u Srbiji, ali i na reprezentativnom planu. Prema njegovim rečima, to je formiranje Regionalne lige:
- Želite iskreno? Regionalna liga je ključ, to do sada nisam nikada rekao. Naravno da se UEFA o svemu pita, ovo je lično razmišljanje. Jer, recimo, zašto u prvo vreme ne bi smo igrali sa klubovima iz Grčke? Panatinaikos, Olimpijakos, PAOK, AEK, Aris protiv Zvezde, Partizana, Vojvodine… Kasnije da se priljuče Mađari, zašto ne i Hrvati? Samo u jakom takmičenju je rešenje, naravno ne bi zapostavili ni domaću ligu. Moramo da shvatimo gde smo, kuda fudbal ide, sve se odvija vrlo brzo - rekao je Paunović.
Srbija sa poslednjeg mesta, bez osvojenog boda, dočekuje "pancere", pa gostuje Jovanovićevim "helenima".
- Voleo bih da bude pun stadion, ali znam da je to nemoguće, u toku će biti i mini školski raspust. Savez će sa svoje strane da učini sve što može, eto prilike za jednu lepu ekskurziju, nadam se da će nas i vreme poslužiti. Mi ćemo na terenu učiniti sve da deci ovaj događaj ostane u najlepšem sećanju - zaključio je Veljko Paunović.
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