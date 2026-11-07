”OTVARAJU FIOKE, A LJUDI JEDU ĆEVAPE!” Vučić o upadu u Ministarstvo finansija: Po nalogu Studentske liste uništavaju institucije
LIDER opocije Aleksandar Vučić otkrio je da dok kriminalci reketiraju sva preduzeća i otimaju pare, po nalogu Tužilaštva policija upada u institucije.
- Juče su došli, da se nasmejete, i u Ministarstvo finansija i kažu seckaju ljudi dokumentaciju, šta će neprijatno i njima, naredilo im Tužilaštvo. Došli ljudi, otvaraju fioke ljudima. Nit oni znaju šta traže niti šta rade tamo, niti šta razumeju. Oni su dobili nalog da dođu da nešto vide, otvaraju plakare, ovi ovamo jedu ćevape sa lukom, kažu ”seckamo luk”. Bili, pet sati proveli, izašli odatle, napustili i sve vam je tako, a za to vreme kriminalci reketiraju sva preduzeća, otimaju pare i sve po nalogu ”Studentske liste” - kaže Vučić i dodao:
- I nemoj da mislite da nije po njihovom nalogu, sve je po njihovom nalogu. Ne, ne nikakav vakum niko ne koristi jer vakuma nema, jer su oni preuzeli sve dizgine vlasti. Oni su naredili da se uništi Alta banka, oni su naredili da se uništi sve od institucija. Oni su naredili iz parka, ko sve mora da podnese ostavku i ko sve mora da bude smenjen i po njihovom nalogu su ostavljali sapun i lisice ženama koje su morale da podnose ostavku da bi ih podsetili da ih čeka silovanje u zatvoru. Samo nemojte da mislite da se neki, tu slučajno potrefio pa to uradio. Pa to im je sve vreme bila politika, o tome su govorili na ovim antisrpskim televizijama N1 i Nova sve vreme. Ono čime su iznenađeni je da postoji otpor i da ih se neko nije uplašio.
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