Sada i zvanično: Evo ko će sve nastupiti na završnom turniru u Torinu!
Posle završenih četvrtfinalnih mečeva na mastersu u Parizu, poznata su sva imena tenisera koji će se boriti za trofej na Završnom mastersu u Torinu.
Veliku priliku da se domogne poslednjeg mesta imao je Tejlor Fric, koji je protiv Karlosa Alkarasa stigao do dve meč-lopte. Ipak, Amerikanac nije uspeo da privede meč kraju u svoju korist, pa je ostao bez plasmana na završni turnir sezone.
Takav rasplet otvorio je vrata Rafaelu Hodaru, koji će kao prvi igrač ispod crte zauzeti mesto među učesnicima. Za mladog tenisera ovo će biti prvi nastup na ATP Finalu.
Pored Hodara, debi na jednom od najprestižnijih turnira u teniskom kalendaru imaće i Flavio Koboli, Artur Fis i Frensis Tijafo.
Mesto u Torinu ranije su obezbedili Saša Zverev, Karlos Alkaras, Ben Šelton i Danil Medvedev.
Prošlogodišnji šampion Janik Siner neće biti u prilici da brani titulu, pošto ga je povreda kolena sprečila da učestvuje na ovogodišnjem izdanju.
Završni masters u Torinu biće održan od 15. do 22. novembra, a osam najboljih tenisera biće raspoređeno u dve grupe sa po četiri igrača.
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