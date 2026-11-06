Crna Gora

OTAC PREMINUO, SIN TEŠKO POVREĐEN: Jeziv epilog komšijske tuče u centru Kolašina

Milutin SEKULOVIĆ

06. 11. 2026. u 16:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U TUČI u centru Kolašina, koja se dogodila u četvrtak posle 20 časova, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima preminuo je meštanin Veselin Bulatović (64). Zbog teških povreda zadobijenih u tuči, njegov sin Milivoje transportovan je hitno u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

ОТАЦ ПРЕМИНУО, СИН ТЕШКО ПОВРЕЂЕН: Језив епилог комшијске туче у центру Колашина

Foto: B. D.

Uprava policije Crne Gore izdala je saopštenje da je nakon što su njeni službenici obavešteni o sukobu, koji je nastao nakon verbalnog duela, i na mestu gde se dogodila tuča zatekli V.B. (64), u besvesnom stanju.

- On je odmah prevezen u prostorije Hitne medicinske pomoći u Kolašinu, gde je ubrzo preminuo. Tačan uzrok smrti još nije poznat a biće utvrđen nakon izvršene sudsko-medicinske obdukcije - kažu iz policije. - Policija je u Ulici 13. jula gde je došlo do sukoba zatekla još tri muškarca M.B, sina V.B, koji je zadobio povrede i transportovan je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, kao i A.R. i B.G., koji su dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Kolašin radi prikupljanja obaveštenja.

O događaju je odmah obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je zajedno sa policijskim službenicima izvršio uviđaj.

Kako "Novosti" saznaju, sutra će državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju biti privedeni A.R. i B.G. iz Kolašina. Izjava od Milivoja Bulatovića biće uzeta kada njegovo zdravstveno stanje bude to omogućilo istražiteljima, koji će nakon izveštaja lekara sudske medicine njegovog oca Veselina imati jasniju predstavu o uzrocima njegove smrti.

- Sukob je počeo zbog kupovine zemljišta - kažu u Kolašinu nakon nečuvenog događaja nakon komšijskih čarki, koje su završene na najgori mogući način...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge