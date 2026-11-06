OTAC PREMINUO, SIN TEŠKO POVREĐEN: Jeziv epilog komšijske tuče u centru Kolašina
U TUČI u centru Kolašina, koja se dogodila u četvrtak posle 20 časova, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima preminuo je meštanin Veselin Bulatović (64). Zbog teških povreda zadobijenih u tuči, njegov sin Milivoje transportovan je hitno u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.
Uprava policije Crne Gore izdala je saopštenje da je nakon što su njeni službenici obavešteni o sukobu, koji je nastao nakon verbalnog duela, i na mestu gde se dogodila tuča zatekli V.B. (64), u besvesnom stanju.
- On je odmah prevezen u prostorije Hitne medicinske pomoći u Kolašinu, gde je ubrzo preminuo. Tačan uzrok smrti još nije poznat a biće utvrđen nakon izvršene sudsko-medicinske obdukcije - kažu iz policije. - Policija je u Ulici 13. jula gde je došlo do sukoba zatekla još tri muškarca M.B, sina V.B, koji je zadobio povrede i transportovan je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, kao i A.R. i B.G., koji su dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Kolašin radi prikupljanja obaveštenja.
O događaju je odmah obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je zajedno sa policijskim službenicima izvršio uviđaj.
Kako "Novosti" saznaju, sutra će državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju biti privedeni A.R. i B.G. iz Kolašina. Izjava od Milivoja Bulatovića biće uzeta kada njegovo zdravstveno stanje bude to omogućilo istražiteljima, koji će nakon izveštaja lekara sudske medicine njegovog oca Veselina imati jasniju predstavu o uzrocima njegove smrti.
- Sukob je počeo zbog kupovine zemljišta - kažu u Kolašinu nakon nečuvenog događaja nakon komšijskih čarki, koje su završene na najgori mogući način...
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