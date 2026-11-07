Svet

RUSIJA POTVRDILA UČEŠĆE NA SAMITU G20 U MAJAMIJU: Delegacija će biti na visokom nivou

В. Н.

07. 11. 2026. u 16:31

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Rusija će učestvovati na decembarskom samitu Grupe dvadeset (G20) u Majamiju i biće predstavljena na visokom nivou, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Pankin.

РУСИЈА ПОТВРДИЛА УЧЕШЋЕ НА САМИТУ Г20 У МАЈАМИЈУ: Делегација ће бити на високом нивоу

foto: Aleksandar Ilic / Panthermedia / Profimedia


On je naveo da sastav ruske delegacije još nije utvrđen i da će odluka o tome biti doneta neposredno uoči samita.
„Sastav ruske delegacije za samit još nije određen. To je uobičajena praksa. Kod nas, kao i kod naših partnera, takve odluke se obično donose neposredno pred skup“, rekao je Pankin.
On je podsetio da su Sjedinjene Američke Države zvanično pozvale Rusiju na samit i da je američka strana više puta javno izrazila želju da na skupu prisustvuje i ruski predsednik Vladimir Putin.
„To je normalno, to je njihova obaveza kao zemlje koja predsedava“, ocenio je ruski diplomata.
Pankin je naglasio da Moskva namerava aktivno da učestvuje u radu samita, bez obzira na to ko će predvoditi delegaciju. „U svakom slučaju, bićemo predstavljeni na visokom nivou“, poručio je Pankin.
Samit lidera G20 zakazan je za 14. i 15. decembar u Majamiju.
(Sputnjik)

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