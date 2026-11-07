MINISTARSTVO ODBRANE ODBACILO NAVODE POJEDINIH MEDIJA: Samozvani eksperti, analitičari i ražalovani pripadnici Vojske Srbije
MINISTARSTVO odbrane najoštrije je danas osudilo i odbacilo tvrdnje iznete na račun rada pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koje su tokom gostovanja na raznim televizijama izrekli, kako se navodi, samozvani eksperti, analitičari i ražalovani pripadnici Vojske Srbije.
Istovremeno, Ministarstvo apeluje na sve aktere, pojedince i medije, da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija koje mogu da nanesu štetu ugledu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, njenim pripadnicima i negativno utiču na bezbednost Republike Srbije i svih njenih građana, a podseća novinare, da ukoliko teže nepristrasnosti, imaju obavezu i da provere istinitost i pozadinu tvrdnji svojih sagovornika.
U saopštenju se ističe da je indikativno da se, u poslednjih nekoliko godina, rezultati rada Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koje ostvaruju u domenu unapređenja stanja i podizanja nivoa operativnih i funkcionalnih sposobnosti, konstantno prikazuju u negativnom kontekstu od strane nekolicine bivših pripadnika vojske i samoprozvanih poznavaoca sistema bezbednosti.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su, dodaje se, u prethodnom periodu konstantno radili na podizanju standarda pripadnika sistema odbrane, ulaganju u obnovu vojne infrastrukture, kao i modernizaciji i opremanju najsavremenijim sredstvima naoružanja i vojne opreme, dok je o rezultatima rada javnost imala priliku da se uveri tokom brojnih vežbi i prikaza, na kojima su predstavljeni rezultati u jačanju sposobnosti Vojske Srbije.
"Na osnovu ličnih animoziteta prema sistemu odbrane, načelniku Generalštaba i pripadnicima Vojnobezbednosne agencije, nestručna lica, samoprozvani eksperti sa velikim političkim ambicijama obmanjuju javnost, pokušavaju da uruše ugled Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i vređaju dostojanstvo ljudi koji obavljaju ključne dužnosti u sistemu odbrane i brinu o bezbednosti zemlje.
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