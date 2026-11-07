Okafor srušio Totenhem

Fudbaleri Lidsa ostvarili su važnu pobedu u 10. kolu Premijer lige, pošto su na svom terenu savladali Totenhem rezultatom 1:0 i tako konačno prekinuli niz od pet utakmica bez trijumfa.

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Sa druge strane, londonski tim nije uspeo da nastavi dobar niz rezultata. Nakon tri uzastopne pobede, Totenhem je ponovo ostao bez bodova, što mu je četvrti poraz u dosadašnjih deset prvenstvenih kola.

Iako nije bilo mnogo spektakularnih poteza, susret je ponudio dovoljno uzbuđenja. Totenhem je imao veći posed lopte, ali je Lids bio konkretniji i opasniji pred protivničkim golom, pogotovo u drugom poluvremenu. Domaćin je stvorio nekoliko odličnih prilika za razliku od svog rivala, a jednu od njih pretvorio je u pogodak vredan sva tri boda.

Trenutak odluke dogodio se u 79. minutu nakon odlično izvedenog auta sa leve strane. Usledila je lepa kombinacija domaćih fudbalera, a nakon odličnot poteza Vilsona, Okafor se našao oči u oči sa golmanom Antoninom Kinskim i nije propustio priliku da ga savlada, čime je postavio konačnih 1:0.

Lids je ovim trijumfom preskočio Totenhem na tabeli i sada je osmi sa 14 osvojenih bodova, dok je Totenhem ostao na 12 i zauzima desetu poziciju.