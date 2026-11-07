Okafor srušio Totenhem
Fudbaleri Lidsa ostvarili su važnu pobedu u 10. kolu Premijer lige, pošto su na svom terenu savladali Totenhem rezultatom 1:0 i tako konačno prekinuli niz od pet utakmica bez trijumfa.
Sa druge strane, londonski tim nije uspeo da nastavi dobar niz rezultata. Nakon tri uzastopne pobede, Totenhem je ponovo ostao bez bodova, što mu je četvrti poraz u dosadašnjih deset prvenstvenih kola.
Iako nije bilo mnogo spektakularnih poteza, susret je ponudio dovoljno uzbuđenja. Totenhem je imao veći posed lopte, ali je Lids bio konkretniji i opasniji pred protivničkim golom, pogotovo u drugom poluvremenu. Domaćin je stvorio nekoliko odličnih prilika za razliku od svog rivala, a jednu od njih pretvorio je u pogodak vredan sva tri boda.
Trenutak odluke dogodio se u 79. minutu nakon odlično izvedenog auta sa leve strane. Usledila je lepa kombinacija domaćih fudbalera, a nakon odličnot poteza Vilsona, Okafor se našao oči u oči sa golmanom Antoninom Kinskim i nije propustio priliku da ga savlada, čime je postavio konačnih 1:0.
Lids je ovim trijumfom preskočio Totenhem na tabeli i sada je osmi sa 14 osvojenih bodova, dok je Totenhem ostao na 12 i zauzima desetu poziciju.
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