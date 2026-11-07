KOMPROMIS SA HRVATSKOM TRAŽIĆE I ISPOD KAMENA: Crna Gora ubrzano zatvara pregovaračka poglavlja, ostalo još 10 koraka do Brisela

CRNA Gora je juče na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, privremeno zatvorila još dva pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, poglavlje 1- Sloboda kretanja robe i poglavlje 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Foto: Skrinšot

Sada Podgorica ima 23 privremeno zatvorena poglavlja, od ukupno 33.

Ministar za evropske poslove Irske, Tomas Birn rekao je da je Crna Gora blizu da se zatvore sva poglavlja tokom irskog predsedavanja Savetom EU.

- Irsko predsedavanje ostaje posvećeno postizanju cilja o zatvaranju svih poglavlja Crne Gore do kraja godine. Radićemo zajedno sa Crnom Gorom i EK i državama članicama kako bi se ovaj cilj postigao - kazao je on.

Premijer Milojko Spajić podsetio je da je pre dva dana Evropska komisija predstavila izveštaj i mapu puta za Crnu Goru, a danas su zatvorena još dva poglavlja za šta je dobijena saglasnost svih država članica EU. Istakao je da je fokus Crne Gore isti - reforme u oblasti vladavine prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i povećanje životnog standarda.

- Danas smo poslali poruku da je Crna Gora spremna za završnu fazu evropskih integracija - poručio je.

Odgovarajući na pitanje o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom, kazao je da timovi obe zemlje rade na rešavanju spornih pitanja.

- Prevrnućemo svaki kamen kako bismo našli kompromis i rešili pitanja koja nas potencijalno razdvajaju - kazao je Spajić.

Sva poglavlja do kraja 2026. EVROPSKA komisija je u izveštaju o proširenju za 2026. godinu navela da bi Crna Gora, uz nastavak reformi i saglasnost država članica, mogla da zatvori preostala poglavlja do kraja ove godine. U Briselu se već radi i na nacrtu pristupnog ugovora, a Evropska komisija je kao mogući termin njegovog potpisivanja pomenula jun 2027. godine. Crna Gora ima za cilj da postane 28.članica Evropske unije 2028.

Poglavlje 1 odnosi se na slobodu kretanja dobara, odnosno uklanjanje prepreka trgovini i uspostvljanje uslova za slobodan promet proizvoda na jedinstvenom tržištu Evropske unije. To podrazumeva usklađivanje nacionlnih propisa sa evropskim standardima, tehničkim zahtevima i pravilima koja uređuju bezbednost i kvalitet proizvoda.

Poglavlje 12 se odnosi na bezbednost hrane, fitosanitarne inspekcije, imajući u vidu da Crna Gora pristupa jedinstvenom tržištu Unije.

Crnogorska ministarka evropskih poslova Maida Gorčević najavila je dan ranije da je Podgorica dobila saglasnost država članica EU za privremeno zatvaranje oba poglavlja.

- Uspesi i ove vlade i cele Crne Gore samo se nižu. Evropa sad, danas i sutra - poručila je Gorčevićeva.