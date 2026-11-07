Pavlović objavio spisak košarkašica za kvalifikacije

Srbija bez igračica iz Amerike

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Selektor ženske košarkaške reprezentacije Srbije Miloš Pavlović odredio je spisak od 16 igračica za predstojeći FIBA kvalifikacioni „prozor“, tokom kojeg će nacionalni tim odigrati prve tri utakmice završne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Na spisku su Aleksandra Stanaćev, Jovana Nogić, Nadia Smailbegović, Jovana Boričić, Maša Janković, Lana Marić, Jelena Mitrović, Anđela Matić, Ivana Raca, Aleksandra Katanić, Ivana Katanić, Teodora Turudić, Nevena Naumčev, Angela Dugalić, Nevena Vučković i Teodora Ćulibrk.

Selektor u ovom ciklusu neće moći da računa na košarkašice koje nastupaju u Sjedinjenim Američkim Državama, kao ni na povređene Draganu Stanković i Nevenu Rosić.

Srbija će se takmičiti u grupi L, a kvalifikacije nastavlja 11. novembra, kada će od 18 časova u Hali sportova „Ranko Žeravica“ u Beogradu ugostiti Grčku. Tri dana kasnije, 14. novembra od 14.30, srpske košarkašice gostovaće Holandiji u Almereu, predgrađu Amsterdama, dok je za 17. novembar od 18 časova zakazan duel sa Slovačkom u Bratislavi.

– Ono što nas čeka biće vrlo zahtevno i od prvog momenta svi moramo da budemo maksimalno koncentrisani. Ulazimo sa pozitivnim razmišljanjem, imamo tri utakmice, ne sme da bude prevelike euforije ili bilo kakve negative, daćemo sve od sebe da izvučemo maksimum. Pozivam sve koji vole košarku i našu reprezentaciju da dođu u sredu u halu da nas bodre – poručio je Pavlović, a preneo sajt Košarkaškog saveza Srbije.

Evropsko prvenstvo biće održano od 16. do 27. juna 2027. godine u Belgiji, Litvaniji, Finskoj i Švedskoj.

Plasman na završni turnir izboriće po dve najbolje reprezentacije iz svake od šest kvalifikacionih grupa. Srbiji će zato svaki bod u predstojećim susretima biti važan u borbi za jedno od prva dva mesta u grupi.