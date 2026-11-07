OVAKVO RAZARANJE SRBIJE ZA SAMO 13 DANA JE, DO SADA, NEZABELEŽENO: Vučić sa radnog sastanka beogradskih odbora

LIDER opozicije Aleksandar Vučić prisustvovao je radnom sastanku beogradskih odbora SNS.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Hvala svima što ste došli danas. Ovde su, koliko sam razumeo, ljudi iz svih opštinskih odbora Beograda. Odbornici gradski, i hvala i ljudima koji nisu iz naše stranke, a koji su danas prisutni. Uvek smo imali korektan i, rekao bih, jedinstven istup u Skupštini grada. Govoriću sasvim drugačije nego juče, ne zbog toga što mislim različito, već zbog toga što mislim da mi moramo sebe da menjamo brže. I moramo da radimo više. Bili su teški, gotovo nemogući uslovi za rad u vremenu revolucionarnog terora, i znam kroz kakav ste pakao prolazili i vi koji ste držali štandove, i koji ste učestvovali u drugim stranačkim aktivnostima. I znam koliko vam je bilo teško. I hvala vam na tome što niste odustajali. Ja ću vam reći šta je moja procena: analiziraćemo tek izborne rezultate - za svaku opštinu, za svaku mesnu zajednicu, za svako biračko mesto. Razgovarati o našim propustima, o našim greškama. O onome što smo mogli bolje da uradimo. Ali pre svega, ne zbog toga samo da bismo jedni druge kritikovali, smenjivali, već zbog toga da bismo iz tih grešaka naučili da bismo stvari ispravili. I krenuli dalje. I krenuli snažnije.

I dovoljno je da pogledate to. U svakom smislu, i svakome je jasno. Ali to nema veze više sa izborima. U celoj Evropi je. Vidljiv poziv za rušenje pod direktnim plaštom i davanjem podrške najgorem autoritarizmu i totalitarizmu. I to je i kod nas slučaj. I ovde nije važno bilo šta je to šta smo sve uradili. Koliko smo uradili od Kliničkog centra Tiršove 2, ginekološko-akušerske klinike i, evo, pominjem samo zdravstvene objekte, a da ne pričamo o apsolutno svemu drugom. Da ne govorimo o velikim projektima izgradnje mostova. Beograd nas vodi EKSPA, svega drugog, dakle, što podrazumeva najznačajnije infrastrukturne projekte. Do toga da građani imaju besplatan prevoz. Uvek može bolje, ali vrlo solidan i besplatan prevoz, do mnogih drugih stvari u koje spadaju i socijalna davanja koja su na višem nivou nego ikada. Ljudi su želeli, zbog kampanje koja se vodila, i zbog mržnje koja je posejana, koja je sejana, mnogo godina, želeli su bilo šta i bilo koga. Čak i ne znaju koga. I danas vi ne znate ko će tamo da bude premijer, niti je to važno. Možete da zamislite sednicu vlade, a pred sednicu vlade dnevni red uvek mora da ode na neki plenum, da bi plenum odobrio dnevni red. Posle toga neko mora da snosi odgovornost za ono što je život građana. Ja se nadam da će kod njih biti dovoljno razumnih ljudi da sa republičkog nivoa žele da nastave ključne projekte u Beogradu, uključujući Ekspo. Nama je ostalo još mesec dana, ja mislim da završimo prugu u potpunosti od aerodroma do centra grada. Najveći deo tih projekata biće završen, ali vam već sada kažem da sam gotovo siguran da su oni nesposobni da završe Ekspo i da urade bilo šta. I to vam govorim ne zato što bih to voleo da bude slučaj, naprotiv. Neću nikada imati problem da kažem da je nešto dobro ako neko uradi nešto dobro, i u tome ćemo da se razlikujemo od njih. Mi smo ozbiljni i odgovorni ljudi. Mi želimo svojoj zemlji dobro, a ne loše. I po tom pitanju podržaćemo sve ono podržati. Nećemo da pravimo problem ni za šta što je dobro i što predstavlja razvojni projekat za naš grad. Međutim, ono što vidim i kada vi dođete juče i na 2 ministarstva, okačite neki svoj besmisleni, prilično besmisleni program i čekate valjda da vam naši ministri sada to urade, skupština će kad biti za 7, 8 dana zakazana, vi možete vladu da formirate za desetak dana. Za desetak dana, pa ispunite to što ste građanima obećali. Aj baš da vidim kako će to da bude četvorodnevna radna nedelja sa po 7 sati rada, a da vam fabrike ne napuste Srbiju. Samo da vidim kako će to da izgleda. Ili ste lagali i to, kao što ste lagali za zvučni top, kao što ste lagali za Jovanjicu, kao što ste lagali za Sarajevo Safari i za sve druge stvari. I mnogi od vas su mislili ko zna šta tu ima kad se završe izbori. Pitanje je bilo ”hoće li Vučić smeti da kaže nešto oko zvučnog topa ili ovoga ili onoga”. Ja sam govorio istinu. Oni su lagali sve vreme. Sve im je bilo zasnovano na lažima. Ali milijardu puta ponovljena laž i uvek je lakše da poverujete u nešto negativno i u nešto lošije nego da poverujete da je neko govorio istinu ili da je neko častan. To je u prirodi ljudskoj. I kad sede dvojica komšija, oni uvek gledaju koga će da napadnu iz komšiluka i o nekome nešto loše da kažu, a ne da kažu nešto posebno lepo i da kažu kako je taj vredan, marljiv, pravdoljubiv ili nešto slično. Ljudska je to priroda potpuno je normalno.

- Ja sam kroz to prolazio. I uz sve to, koliko je teško i koliko se razočarate u pojedine ljude, negde oslobađajući. Daje mi energiju, daje priliku da uz sebe imate bolje ljude, da imate prave saborce, da imate one na koje možete da računate u svakom i u najtežem trenutku. I da dovodite nove ljude. Sednice opštinskih odbora treba da budu održavane 2 puta nedeljno, ne 1 put nedeljno. Da se podiže aktivnost. Znam ja da ništa od toga nije bilo, ne morate da mi govorite. Nisam zato što se niko u stranci nije bavio stranačkim pitanjima. Svi su se bavili drugim stvarima i misle da je dovoljno. Znam da je tačno. I misle da je dovoljno 1 put nedeljno da okrenu telefon ili 2 puta da okrenu telefon i: "Pozvao sam ovog, pa sam naredio ovome" To nije stranački rad. Stranački rad je rad sa ljudima. Mi to, naravno, sa našim članstvom a onda kada se tu postigne i kada se to energizuje i kada se tu stvori ambicija i kada ljudi vide da to ima smisla, onda se ide u razgovor sa građanima, u razgovor sa narodom. Da se objašnjava šta je to što se događa, šta je to što se dogodilo. I mislim da su to važne stvari.

Takođe, mi ćemo pri centrali stranke da napravimo 15 saveta. Voleo bih da tih 15 saveta imamo na nivou gradskog odbora, odakle ćemo da crpimo sasvim izvesno najveći broj ljudi za savete i u centrali stranke i hoću da ti saveti rade da svake nedelje se održava taj savet na nivou grada i na nivou opštinskih odbora. Da odatle crpimo ozbiljne ljude za budućnost, da gledamo kako ćemo i za neke sledeće izbore da postavimo kadrovsku strukturu, ali i kako u budućnosti da izbegnemo sve one zamke u koje smo nesumnjivo upadali, kao i svako ko je bio na vlasti.​

Važno je da se borimo i važno je da zabeležite sve što je spadalo u akcije revolucionarnog terora, zato što će svi jednog dana za to da odgovaraju. I da ne mislite da sam se šalio, zapamtite moje reči, setićete ih se za 2 godine. Svi oni koji su upadali i tukli ljude u Zemunu, svi oni koji su to radili na Čukarici, svi oni koji su to radili na Voždovcu, svi oni koji su to radili na svim drugim mestima, samo sačuvajte sve snimke. To što ste dali policiji, to vam je sad džabe. To su oni sakrili negde ili sklonili negde, sad je u toku dodvoravanje novim vlastima i baš briga policiju za to šta se dešava. Juče su došli ljudi u Ministarstvo finansija, kažu seckaju dokumentaciju. Šta će neprijatno i njima? Naredilo im tužilaštvo? Došli ljudi, otvaraju fioke ljudima. Ni to ne znaju šta traže, ni šta rade tamo. Ni šta razumeju. Pa nisu oni idioti, oni dobili nalog.

Kroz mnogo teške dane prolazimo, jer njihov teror ovo što su oni uradili u poslednjih 14 dana, 13 dana, nije zabeleženo. Ti rezultati, razaranja Srbije za samo 13 dana su, do sada, nezabeleženi. Nemojte da smetnete s uma sa dugoročnim posledicama. Imate danas najmanje stotinu firmi koje su morale da prepišu vlasništvo na nekog drugog. Imate najmanje stotinu firmi koje su krenule u otpuštanja. Imate već velike kompanije i sa Zapada i iz Turske koje najavljuju povlačenje iz naše zemlje. Da bi mogli da kažu da su im oni protivnici, da im plate da izađu na predsedničke izbore, da im glume garnirung i velike protivnike. Toga sam se takođe nagledao 2000. godine, kada ljudi i to budu procenili i ocenili na najbolji način. I ta priča je završena.

U Narodnoj skupštini ćemo morati da se borimo, kao i u svakoj drugoj skupštini. I uopšte nemojte da žalite za onima koji vam nisu okrenuli telefon ili su okrenuli glavu od vas. Ti nikada nisu bili sa nama. Oni su bili zbog sebe, i samo sa sobom. I ni sa kim drugim. Nikada nisu bili deo tima, nikada nisu bili deo kolektiva, nikada nisu razmišljali ni o građanima, samo su razmišljali o sebi. Jeste li primetili koliko ljudi se setilo "a jesi video onoga šta taj ima, a ja sam dobio mnogo manje" i ovako i onako? Da vam se smuči život. Kada gledate koliko su ljudi nemoralni, i koliko nikakvih principa nemaju.

Koliko nikakvih ciljeva u stvari nikada nisu imali, sem da donjem delu njihovih leđa bude bolje. Bez ikakvih snova, bez ičega. Ali je to dobro, i zato je važno da se takvih ljudi oslobodimo, a oni slobodno neka idu na drugu stranu, mada ih ovi imaju i ovako i onako na pretek. Ja vas molim samo da ne klonete duhom. Biće mnogo teških dana. Da se sastajete. Da se borite. I sledeće godine, kad budu izbori, biće održani u potpuno drugačijoj atmosferi. Tad zavisi od nas hoćemo li moći svojim programima, ljudima koje ćemo da kandidujemo, da podmladimo stranku, velike promene da napravimo u međuvremenu, jer bez toga nam ništa neće padati u ruke. Nikada ništa ne pada u ruke, morate za nešto da se borite. Da to želite, da to sanjate. Da radite na tome. I onda, kada to sve promenimo, kada sebe promenimo, tada sam siguran da ćemo ponovo dobiti priliku od naroda. Ali to nije lak proces, to nije jednostavan proces. I moraćemo da radimo zajedno. I na kraju, svi su oni bili ujedinjeni protiv nas. I oni koji su učitavali lažni program veliko ruske i pravoslavne imperije, i oni koji žele ukidanje Srpske pravoslavne crkve. I to vam je kada strane obaveštajne službe, strane obaveštajne agencije ih sve spoje. Onog sekunda kada se to razdvoji, razdvojiće se uskoro, jer će ih zajedno držati isključivo strah od nas, ništa drugo. I to će da traje 3, 4 meseca, onda dolazi do raspada svega toga.

Hvala vam na svemu. Hvala vam na ljubavi

Hvala vam još jednom, pozdravite vaše porodice i da znate, ono što sam rekao juče, čovek dok je živ, mora da se bori. Samo borba, borba, borba. Živela Srbija! Živeo Beograd- rekao je Vučić.

Sastanak je otvorila Ana Brnabić

- Ovo pokazuje koliko je interesovanje da se okupimo i, na kraju krajeva, da čujete čoveka koji je zauvek naš predsednik Aleksandra Vučić. Hvala vam. Hvala vam, prijatelji, hvala vam, saborci, što ste se odazvali u ovolikom broju. Ne mogu da se setim kada smo imali poslednji put sednicu pročelnog gradskog odbora, a da je ovoliko ljudi došlo, što pokazuje koliko ste spremni da se borite dalje. Hvala vam na tome. Sa mnogima od vas sam se videla protekle nedelje, ali želim samo na početku da vam kažem da ću ja u narednim danima, u narednim nedeljama, obići svaki naš opštinski odbor, većinu naših mesnih odbora, kako bi razgovarali, kako bi konsolidovali stranku, našu organizaciju, i kako bi se borili dalje, jače, jače nego ikada do sada. A sada želim da dam predsedniku Aleksandru Vučiću - rekla je Ana Brnabić.