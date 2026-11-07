Kako stoje Zvezda i Partizan? Crveno-beli u vrhu, evo šta se predviđa crno-belima

PROŠLO je 10 kola u Evroligi. Crvena zvezda i Partizan su dobili mečeve ove runde i porasle su im šanse za visok plasman na kraju osnovnog dela takmičenja, iako ima još dosta da se igra.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crveno-beli imaju učinak 7-3 i trenutno su drugi na tabeli, iako je još pet timova sa identičnim učinkom.

Crno-beli su na 11. poziciji sa 5-5 i jedina su ekipa sa takvim učinkom, ali nije daleko od pozicija koje vode u plej-in i plej-of.

Posle dobrih rezultata statističari poratla "Figurei8ht", sastavu Ibona Navara predviđaju 24 pobede do kraja sezone i daju 48 odsto šanse da se nađe u Top 4 tima na kraju regularnog dela sezone. Šanse za Top 6 su sada na 67 odsto, dok je šansa za Top 10 i plej-in stoji na 93 odsto.

Što se tiče Partizana, veruje se da će doći do 20 pobeda na kraju sezone. Time su daleko od timova ispod sebe poput Pariza, Efesa i Virtusa, ali i daleko od Hapoela kome se sa 22 pobede prvom prognozira mesto u Top 10. Klub iz Humske ima samo devet odsto šanse da se plasira u Top 4, ali ima 19 odsto šanse za Top 6. Ipak dobre su šanse za Top 10, pošto su na 58.

📊 EuroLeague playoff simulations after Round 10 (as of November 7, 2026) Big moves at the top: 🟢 Panathinaikos takes #1 (25 xWins, 95% top 10) 🔴 Zvezda climbs to 3rd ⚪ Real Madrid drops from 26 to 23 xWins, now 5th The top 10 still holds, but Partizan (58%) is closing in on Hapoel (77%) 10k sims | Elo Score + Adj Net Ratings, model by @GNBasketIntel #EuroLeague #EveryGameMatters #kkcz #OlympiacosΒC #Panathinaikos #RealMadrid — Figurei8ht (@Figurei8ht) November 7, 2026

Ostaje da se vidi kako će izgledati nastavak sezone za večite, za sad to izgleda sasvim dobro, ali još nije ni polovina sezone.

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Real Madridu, dok će tim Đoana Penjaroje dočekati Baskoniju.

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