Košarka

Kako stoje Zvezda i Partizan? Crveno-beli u vrhu, evo šta se predviđa crno-belima

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

07. 11. 2026. u 16:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROŠLO je 10 kola u Evroligi. Crvena zvezda i Partizan su dobili mečeve ove runde i porasle su im šanse za visok plasman na kraju osnovnog dela takmičenja, iako ima još dosta da se igra.

Како стоје Звезда и Партизан? Црвено-бели у врху, ево шта се предвиђа црно-белима

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crveno-beli imaju učinak 7-3 i trenutno su drugi na tabeli, iako je još pet timova sa identičnim učinkom.

Crno-beli su na 11. poziciji sa 5-5 i jedina su ekipa sa takvim učinkom, ali nije daleko od pozicija koje vode u plej-in i plej-of.

Posle dobrih rezultata statističari poratla "Figurei8ht", sastavu Ibona Navara  predviđaju 24 pobede do kraja sezone i daju 48 odsto šanse da se nađe u Top 4 tima na kraju regularnog dela sezone. Šanse za Top 6 su sada na 67 odsto, dok je šansa za Top 10 i plej-in stoji na 93 odsto.

Što se tiče Partizana, veruje se da će doći do 20 pobeda na kraju sezone. Time su daleko od timova ispod sebe poput Pariza, Efesa i Virtusa, ali i daleko od Hapoela kome se sa 22 pobede prvom prognozira mesto u Top 10. Klub iz Humske ima samo devet odsto šanse da se plasira u Top 4, ali ima 19 odsto šanse za Top 6. Ipak dobre su šanse za Top 10, pošto su na 58.

Ostaje da se vidi kako će izgledati nastavak sezone za večite, za sad to izgleda sasvim dobro, ali još nije ni polovina sezone.

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Real Madridu, dok će tim Đoana Penjaroje dočekati Baskoniju.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NATO general upozorio: Nemamo potpunu zaštitu od ruskog oružja
Svet

0 0

NATO general upozorio: Nemamo potpunu zaštitu od ruskog oružja

NATO nema potpunu zaštitu od ruskog naoružanja, priznao je general Ingo Gerharc, ukazujući na brzinu kojom Moskva proizvodi dronove, krstareće i balističke rakete. Njegova izjava dolazi u trenutku povećanja vojnih budžeta evropskih članica Alijanse i sve intenzivnijih rasprava o bezbednosti kontinenta.

07. 11. 2026. u 10:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Okafor srušio Totenhem
Fudbal

0 0

Okafor srušio Totenhem

Fudbaleri Lidsa ostvarili su važnu pobedu u 10. kolu Premijer lige, pošto su na svom terenu savladali Totenhem rezultatom 1:0 i tako konačno prekinuli niz od pet utakmica bez trijumfa.

07. 11. 2026. u 15:45

Politika
Tenis
Fudbal
OBRAZOVANA, IMA DETE: Ko je žena koja je Mariji Šerifović rodila sina - otkriveni detalji

OBRAZOVANA, IMA DETE: Ko je žena koja je Mariji Šerifović rodila sina - otkriveni detalji