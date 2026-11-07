Kako stoje Zvezda i Partizan? Crveno-beli u vrhu, evo šta se predviđa crno-belima
PROŠLO je 10 kola u Evroligi. Crvena zvezda i Partizan su dobili mečeve ove runde i porasle su im šanse za visok plasman na kraju osnovnog dela takmičenja, iako ima još dosta da se igra.
Crveno-beli imaju učinak 7-3 i trenutno su drugi na tabeli, iako je još pet timova sa identičnim učinkom.
Crno-beli su na 11. poziciji sa 5-5 i jedina su ekipa sa takvim učinkom, ali nije daleko od pozicija koje vode u plej-in i plej-of.
Posle dobrih rezultata statističari poratla "Figurei8ht", sastavu Ibona Navara predviđaju 24 pobede do kraja sezone i daju 48 odsto šanse da se nađe u Top 4 tima na kraju regularnog dela sezone. Šanse za Top 6 su sada na 67 odsto, dok je šansa za Top 10 i plej-in stoji na 93 odsto.
Što se tiče Partizana, veruje se da će doći do 20 pobeda na kraju sezone. Time su daleko od timova ispod sebe poput Pariza, Efesa i Virtusa, ali i daleko od Hapoela kome se sa 22 pobede prvom prognozira mesto u Top 10. Klub iz Humske ima samo devet odsto šanse da se plasira u Top 4, ali ima 19 odsto šanse za Top 6. Ipak dobre su šanse za Top 10, pošto su na 58.
Ostaje da se vidi kako će izgledati nastavak sezone za večite, za sad to izgleda sasvim dobro, ali još nije ni polovina sezone.
Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Real Madridu, dok će tim Đoana Penjaroje dočekati Baskoniju.
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