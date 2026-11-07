Fudbal

Zemun ispustio pobedu, IMT u finišu stigao do boda (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

07. 11. 2026. u 15:38

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ZEMUN propustio veliku priliku da ostvari novu pobedu u Superligi Srbije. U 15. kolu odigrali su nerešeno sa IMT-om 1:1.

Земун испустио победу, ИМТ у финишу стигао до бода (ВИДЕО)

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Posle prvog poluvremena golova nije bilo. Drugo je odlično počelo za nominalnog domaćina. Sjajnu loptu u prostor dobio je Nemanja Kalat od Dimitrija Tabakovića i nije mu bilo teško da pogodi mrežu rivala.

Veliki problem za Zemun nastao je u 67. minutu kad je upravo Tabaković dobio drugi žuti karton i zbog toga je morao ranije u svlačionicu.

"Traktoristi" su brojčanu prednost iskoristili i do izjednačenja su došli u 87. minutu kad je Ismael Kasas dao gol za 1:1.

Zemun je posle ove utakmice i dalje na poslednjem 14. mestu na tabeli sa sedam bodova. IMT je na četvrtoj poziciji sa 23.

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