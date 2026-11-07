Legendarni Srbin i družina veruju u pobedu nad evropskim velikanom

Vaterpolisti Radničkog će u utorak od 20.30 časova u Kragujevcu dočekati Pro Reko u trećem kolu grupe B Lige šampiona, a njegovi vaterpolisti predvođeni legendarnim Jakšićem veruju da mogu doći do pobede protiv italijanskog giganta.

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- Mnogo detalja može da odluči ovakav duel, ali najvažnije je da budemo na svom prepoznatljivom nivou, jer u suprotnom nećemo imati mnogo izgleda. Ovo je naš najteži ispit do sada, ali verujem da možemo uspešno da ga položimo. Nadam se da će tribine biti ispunjene kao i do sada, jer nam podrška navijača mnogo znači i predstavlja dodatnu snagu u bazenu - istakao je Jakšić, preneo je zvanični sajt Radničkog.

Vaterpolisti Radničkog i Pro Reka su u prva dva kola LŠ zabeležili po dve pobede.

- Očekuje nas pravi derbi i duel dve ekipe koje ciljaju prvo mesto u grupi. Svesni smo težine zadatka, ali u utakmicu ulazimo sa velikim samopouzdanjem posle dve pobede. Igramo na svom bazenu, pred našim navijačima, i imamo sve razloge da verujemo u trijumf. Poseban je osećaj igrati u Kragujevcu, a podrška sa tribina uvek nam daje dodatni motiv. Verujem da će bazen ponovo biti ispunjen do poslednjeg mesta - poručio je vaterpolista Radničkog Strahinja Rašović.

Nikola Dedović, jedan od najiskusnijih vaterpolista Radničkog, izjavio je da dobro poznaje značaj ovakvih utakmica i kvalitet rivala koji godinama dominira evropskim vaterpolom.

- Pro Reko već decenijama pokazuje koliko ozbiljno pristupa svim takmičenjima. Reč je o ekipi sastavljenoj od velikog broja italijanskih reprezentativaca i sedam-osam vrhunskih internacionalaca, koji su nosioci igre u svojim nacionalnim selekcijama. Zato će jedan od ključnih preduslova za dobar rezultat biti maksimalna koncentracija u odbrani. Igramo na svom bazenu, u odličnom smo pobedničkom ritmu i pozivam navijače da dođu u što većem broju, podrže nas i budu naš vetar u leđa u utakmici koja može mnogo da nam donese - naveo je Dedović.

On smatra da Pro Reko pripada najužem krugu favorita za plasman na završni turnir LŠ, ali u toj konkurenciji vidi i Radnički.

- Pro Reko je svakako najozbiljniji protivnik sa kojim smo se do sada sastali, ali u LŠ niko nije slučajno stigao i svaki meč na ovom nivou nosi posebnu težinu. Uz Ferencvaroš, Barselonetu i Olimpijakos, Pro Reko i Radnički vidim kao ekipe koje imaju kvalitet i ambicije da se bore za plasman na završni turnir - zaključio je Dedović.