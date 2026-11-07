Problemi pred okupljanje Srbije: Milan bez Pavlovića i protiv Đenove
Srpski fudbalski reprezentativac Strahinja Pavlović propustiće i predstojeću utakmicu Milana protiv Đenove u 11. kolu italijanske Serije A, potvrdio je trener „rosonera“ Ruben Amorim.
Pavlović zbog problema sa grčevima nije nastupio ni u četvrtak, kada je Milan na svom terenu poražen od Ferencvaroša sa 2:0 u Ligi Evrope. Prema rečima Amorima, situacija se nije popravila u dovoljnoj meri da bi srpski defanzivac mogao da konkuriše za predstojeće gostovanje u Đenovi.
Izostanak Pavlovića dolazi neposredno pred novembarske reprezentativne obaveze. On se nalazi na spisku selektora Srbije Veljka Paunovića za utakmice protiv Nemačke, 13. novembra, i Grčke, četiri dana kasnije.
Za sada nije poznato da li će problemi zbog kojih propušta klupske utakmice uticati i na njegov nastup za nacionalni tim.
Prema italijanskim medijima, Pavlović je do sada odigrao svaki minut u Seriji A ove sezone, dok Milan već ima problema u odbrani zbog odsustva Matea Gabije i Fikaja Tomorija.
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