AKO SVI IDU NA BUREK, IDEM I JA: Aleksandra Mladenović nakon nastupa u Beogradu priređenim iznenađenjem obradovala članove benda (FOTO)

FOLK zvezda Aleksandra Mladenović nastupala je sinoć u jednoj beogradskoj kafani, gde je, pored dobre atmosfere i muzičkog repertoara, pažnju privukao i nesvakidašnji trenutak nakon svirke.

Foto: Novosti

Naime, pevačicu su po završetku nastupa sačekale dve tepsije vrućeg bureka, a ona je, iako doterana za nastup, uzela nož i lično sekla i posluživala članove svog benda. Foto: Novosti Ovaj prizor bio je posebno zanimljiv imajući u vidu da je Aleksandra, u razgovoru za „Večernje novosti“, na pitanje da li nakon svirke bira burek ili pljeskavicu, priznala da vodi računa o ishrani, ali da ne odoleva baš uvek omiljenim zalogajima.

– Vodim računa šta jedem, ali ako svi iz benda idu, idem i ja na burek. Ma, ne pijem više već tri godine. Majka mi kaže da sam izrod, jer niko u familiji ne pije, ali rekla mi je da sam povukla na prababu, koja je pila rakiju na crevo. Foto: Novosti

Podsetimo, pevačica je pre tri nedelje objavila novi singl „Baraba“, a sinoć je, osim pesmom, pažnju privukla i simpatičnim gestom prema ljudima sa kojima deli binu.

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