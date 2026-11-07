AKO SVI IDU NA BUREK, IDEM I JA: Aleksandra Mladenović nakon nastupa u Beogradu priređenim iznenađenjem obradovala članove benda (FOTO)
FOLK zvezda Aleksandra Mladenović nastupala je sinoć u jednoj beogradskoj kafani, gde je, pored dobre atmosfere i muzičkog repertoara, pažnju privukao i nesvakidašnji trenutak nakon svirke.
Naime, pevačicu su po završetku nastupa sačekale dve tepsije vrućeg bureka, a ona je, iako doterana za nastup, uzela nož i lično sekla i posluživala članove svog benda.
– Vodim računa šta jedem, ali ako svi iz benda idu, idem i ja na burek. Ma, ne pijem više već tri godine. Majka mi kaže da sam izrod, jer niko u familiji ne pije, ali rekla mi je da sam povukla na prababu, koja je pila rakiju na crevo.
Podsetimo, pevačica je pre tri nedelje objavila novi singl „Baraba“, a sinoć je, osim pesmom, pažnju privukla i simpatičnim gestom prema ljudima sa kojima deli binu.
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