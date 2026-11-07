ŽELJKO MITROVIĆ NA VEČERI SA TRAMPOM: Prvo zajedničko obraćanje predsednika SAD, novog šefa kabineta i državnog sekretara nakon izbora

NAKON održane konferencije CPAC na Floridi, predsednik Tramp je priredio večeru za pedesetak odabranih zvanica, među kojima je bio i Željko Mitrović.

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Večeri su prisustvovali državni sekretar Marko Rubio, kao i novi šef kabineta Bele kuće Stiven Miler. Predsednik SAD Donald Tramp je izrazio odlučnost da okonča procese koji će Ameriku učiniti ponovo velikom, a Stiven Miler je izrazio svoju nedvosmislenu lojalnost i posvećenost predsedniku Trampu. Marko Rubio je podsetio na to šta je predsednik Tramp do sada uradio za građane Amerike. Ovo je bilo i prvo zvanično zajedničko obraćanje predsednika Trampa, Marka Rubija i novog šefa kabineta Bele kuće Stivena Milera posle završenih izbora za Kongres i Senat.