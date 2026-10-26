Crna Gora

KNEŽEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: "U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci" (FOTO)

В.Н.

26. 10. 2026. u 10:53

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MILAN Knežević lider DNP-a Crne Gore oglasio se novom objavom na društvenim mrežama i poslao snažnu poruku Srbiji i našem narodu.

КНЕЖЕВИЋ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ: У добру је лако добар бити, на муци се познају јунаци (ФОТО)

Foto: printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

On je prokomentarisao aktuelnu situaciju posle jučerašnjih parlamentarnih izbora u Srbiji.

- Sinoć je Aleksandar Vučić pokazao zašto je veliki državnik i političar. Priznajući rezultate izbora demonstrirao je da veličina nije samo u pobedi već i u porazu. A ko je juče stvarno pobedio, a ko izgubio, bojim se da će vreme brzo pokazati. Ukoliko je neko pomislio da ću se odreći prijateljstva i podrške Aleksandru Vučiću zato što je izgubio izbore, treba da zna da svoju braću i prijatelje nikad ne izdajem niti ostavljam. "U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci". Ni korak nazad! - naveo je Knežević u svojoj objavi.

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