KNEŽEVIĆ POSLAO JASNU PORUKU: "U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci" (FOTO)
MILAN Knežević lider DNP-a Crne Gore oglasio se novom objavom na društvenim mrežama i poslao snažnu poruku Srbiji i našem narodu.
On je prokomentarisao aktuelnu situaciju posle jučerašnjih parlamentarnih izbora u Srbiji.
- Sinoć je Aleksandar Vučić pokazao zašto je veliki državnik i političar. Priznajući rezultate izbora demonstrirao je da veličina nije samo u pobedi već i u porazu. A ko je juče stvarno pobedio, a ko izgubio, bojim se da će vreme brzo pokazati. Ukoliko je neko pomislio da ću se odreći prijateljstva i podrške Aleksandru Vučiću zato što je izgubio izbore, treba da zna da svoju braću i prijatelje nikad ne izdajem niti ostavljam. "U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci". Ni korak nazad! - naveo je Knežević u svojoj objavi.
BONUS VIDEO: Blokaderi provocirali Anu Brnabić
Preporučujemo
OBRAĐENO 96% UZORKA: Oglasili se IPSOS i Cesid novim brojkama
26. 10. 2026. u 10:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)