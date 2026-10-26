"Problemi se samo nižu, nalazimo se u teškom periodu..." Trener Makabija pred gostovanje Zvezdi u Evroligi
Trener Makabija, Oded Kataš, oglasio se posle poraza u domaćem prvenstvu i pred gostovanje Zvezdi u Evroligi.
Makabi je izgubio u domaćem prvenstvu od Makabija Rišona i to pred gostovanje Zvezdi u Evroligi.
- Ovo je težak poraz, a kada krene loše, onda se problemi samo nižu. Nalazimo se u teškom periodu. Ljudi u svlačionici su i dalje pozitivni i to je važno.Važno je da ostanemo ujedinjeni i da pokušamo da održimo visok nivo energije, kao što to i inače radimo.
Moramo da pojednostavimo stvari. Uspeli smo da bolje pokrećemo loptu. Sezona je duga, ovo je tek treća utakmica u izraelskom prvenstvu i nema razloga za paniku. Svi žele da napreduju.
Makabi će protiv Zvezde biti bez Ifea Lundberga, ali je Kataš istakao da veruje ostalim momcima i da je atmosfera dobra.
Sledeći igrač koji dođe mora da bude spreman. Ife je lider. Pronaći ćemo pravi ritam i hemiju sa igračima koje trenutno imamo. Verujemo u njih, sve je to deo košarke. Ne smemo da paničimo. Atmosfera u svlačionici je dobra - rekao je Kataš.
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