"SAD JE JASNO KO JE MILOJKA OŠIŠA" Knežević odgovorio Marti Kos: U Brisel ćemo ući ošišani do gole kože sve blejeći pred Vama

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević podelio je tonsku izjavu komesarke Marte Kos koja je izjavila da se ponekad oseća kao čobanica koja pazi na sve što se dešava u stadu aludirajući na evropski put Crne Gore.

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- Hvala Vam gospođo Kos što ste nas uporedili sa ovcama i potvrdili ono što odavno znamo, da ćemo u Brisel ući ošišani do gole kože sve blejeći pred Vama dok nas udarate štapom. Sad je meni jasno ko je Milojka ošiša - naveo je Knežević na Instagramu.