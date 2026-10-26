Bosanci u neverici! Sergej Barbarez zvao Srbina od 17 godina u reprezentaciju

REGION u čudu!

Photo: Sergei GAPON / AFP / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, šokirao je tamošnju javnost odlukom da za predstojeće mečeve Lige nacija protiv Švedske i Rumunije u nacionalni tim pozove 17-godišnjeg Mateja Deketa, mladog fudbalera banjalučkog Borca.

Ovaj potez podigao je veliku prašinu u bosanskohercegovačkim medijima, s obzirom na to da je reč o tinejdžeru koji tek krči svoj put na seniorskoj sceni.

Barbarez je odlučio da baci kartu na mladost u trenucima kada se „Zmajevi“ bore za prvo mesto u grupi sa Švedskom, što je odmah izazvalo lavinu komentara i nevericu među navijačima.

Evo kompletnog spiska igrača koje je selektor Sergej Barbarez pozvao za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Švedske i Rumunije:

Golmani:

Martin Zlomislić (Karabag)

Salko Hamzić (Tirol)

Mladen Jurkas (FK Borac)



Odbrana:

Sead Kolašinac (Atalanta)

Amar Dedić (Njukasl)

Nihad Mujakić (Erzurumspor)

Arjan Malić (Šturm)

Tarik Muharemović (Lids)

Nikola Katić (Šalke)

Stjepan Radeljić (Dinamo Zagreb)

Dennis Hadžikadunić (Hajduk Split)

Znedin Smajlović (Olympiacos)



Vezni red:

Ivan Bašić (Astana)



Ivan Šunjić (Pafos)Benjamin Tahirović (Genk)Dženis Burnić (Volos)Amar Memić (Viktoria Plzen)Kerim Alajbegović (Juventus)Esmir Bajraktarević (PSV)Ermin Mahmić (Korum)

Napad:

Jovo Lukić (Kluž)

Haris Tabaković (Salcburg)

Ermedin Demirović (Štutgart)

Samed Baždar (Sent Truden)

Matej Deket (Borac Banja Luka)

