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POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA

В.М.

26. 10. 2026. u 13:08

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SPREMILI smo vam tri predloga za večeras.

ПОЕНИ ИГРАЧА: Типови за кошаркаше из НБА

Tanjug/AP Photo/Terrance Williams

NBA - igrači

0.00 E. Dejvis +19.5 poena (1.60)
0.30 J. Adetokumbo +28.5 poena (1.65)
1.00 T. Hiro +23.5 poena (1.95)

Ukupna kvota: 5.15

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