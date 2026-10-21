Crna Gora

"CRNA GORA JE KAPITULIRALA" Knežević: Postala je filijala zvana "Crvena Hrvatska"

В. Н.

21. 10. 2026. u 10:49

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PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević poručio je, povodom odluke Vlade Crne Gore da promeni naziv bazena u Kotoru i legalizuje naknadno spornu spomen-ploču u Morinju, da je Crna Gora kapitulirala pred Hrvatskom i postala njena filijala zvana "Crvena Hrvatska".

ЦРНА ГОРА ЈЕ КАПИТУЛИРАЛА Кнежевић: Постала је филијала звана Црвена Хрватска

FOTO: Savo PRELEVIC / AFP / Profimedia

Knežević je istakao da je to sramota za svakog Srbina i Crnogorca.

- Nažalost, Crna Gora koju sam napustio pre nekoliko dana, danas je kapitulirala pred Hrvatskom i prihvatila prvi od dva 'uvjeta', što bi rekao Andrej Plenković, a to je da promeni ime bazenu u Kotoru koji je bio nazvan po slavnom crnogorskom i jugoslovenskom vaterpolisti Zoranu Džimiju Gopčeviću i da  zaštiti ploču u Morinju na kojoj piše da je “u toku velikosrpske agresije na Hrvatsku ovde bio logor u kojem su mučeni i ubijani hrvatski građani i vojnici" - naveo je Knežević i dodao:

- Tako smo danas u Crnoj Gori još jednom otvorili Jasenovac, iskopali Korićku i Jadovnu jamu, otvorili smo Donju Gradinu, pokrenuli smo zbegove, progone i pogrome, opet smo masakrirali Vukašina iz Klepaca, zapalili 700 Srba u crkvi u Glini, opet smo blagoslovili i pozdravili 'Bljesak' i 'Oluju', opet smo otvorili Žutu kuću i ponizili našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. I što je najgore, ponovo smo izdali Srbiju i izdali smo sami sebe. Ili što bi rekao veliki pesnik 'moja Crna i sve crnja Goro nema većeg besmisla i žrtve nego tvoje za zavet zaludnji, strašno li je što te više nema, a strašnije što i sad postojiš'.

Knežević je istakao da u Morinju nije stradao nijedan Hrvat.

- Po prstu nije udaren, niti mu je naneseno bilo kakvo zlo, ali je ova izdajnička vlada na čelu sa Milojkom Spajićem, za kojeg su me uveravali da je najveći Srbin u Crnoj Gori jer se zove Milojko, prihvatila da isplati ratnu odštetu od 17 miliona evra za nepostojeće žrtve i Zakonom o obeležjima zaštiti falsifikat da se tamo desila veloksrpska agresija iako je Milo Đukanović pozivao i Srbe i Crnogorce da 90-ih godina brane Ustav SFRJ od povampirenih ustaških hordi, iako je govorio da je zamrzeo šah zbog  (hrvatske) šahovnice i da ćemo se jednom za svagda obračunati sa priučenim boljševićkim kartografima koji su napravili granice u kojima Dubrovnik nije srpski grad - kazao je, između ostalog, Knežević u obraćanju objavljenom na Instagramu.

(Tanjug)

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