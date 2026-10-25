"UZEĆE NAM PREVLAKU, DOSTOJANSTVO I ČAST“! Knežević optužio Vladu Crne Gore za veliku izdaju!

LIDER Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević smatra da je odluka Vlade Crne Gore o prihvatanju hrvatskih zahteva "kapitulacija" i "velika izdaja" i da on ne bi pristao ni na jedan od uslova koje je Hrvatska ispostavila Crnoj Gori.

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- Krv koju smo im davali kroz istoriju, sad žele da naplate kroz osam 'uvjeta'. I pravo je čudo da tih 'uvjeta' ne bude još više - rekao je Knežević za TV Prva.

Prema njegovim rečima, Hrvatska traži morski i kopneni deo Prevlake, 17 miliona evra odštete za logoraše u Morinju, formiranje posebnog tužilaštva za ratne zločine, povratak imovine Hrvata u Boki Kotorskoj i brod "Jadran".

Knežević tvrdi da će, prema onome što je čuo od premijera Milojka Spajića, sve biti prihvaćeno. Zatražio je da Spajić javnosti kaže o čemu je razgovarao s Plenkovićem, prenosi Borba.

- Nije Crna Gora ni njegova prćija, niti njegove familije - poručio je on.

Dodao je da će u Evropsku uniju, ako se tako nastavi, Crna Gora ući "bez glave, bez identiteta, bez suverenosti", iako Brisel to ne traži. Posebno je izdvojio uslov o tužilaštvu i ploči u Morinju.

- Ne bih mogao da prihvatim da formiram odeljenje za ratne zločine, gde ću sad da gonim naše rezerviste - rekao Knežević.

Odbacio je tvrdnje da je Crna Gora vršila agresiju na Hrvatsku.

- Nismo mi išli u Hrvatsku da vršimo nikakvu agresiju. Nego je Hrvatska samoproglasila nezavisnost i time prekršila Ustav SFRJ - dodao je.

Što se tiče Prevlake, poručio je da on ne bi mogao da prihvati da morski i kopneni deo Prevlake pripadnu Hrvatskoj, jer je obavezan da štiti teritorijalni integritet države Crne Gore.

Smatra da bi Crna Gora, ako dogovor nije moguć, trebalo da vodi arbitražne sporove. Podsetio je na spor Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva, koji nije sprečio nijednu od tih država da uđe u EU.

- A što ne rešite vi u duhu dobrosusedskih odnosa ovaj Piranski zaliv? Nego i vi čuvate svoje dostojanstvo, a ovde od nas tražite da se svega odreknemo, da sve izdamo - poručio je.

Dodao je da mu nije u interesu da Crna Gora uđe u EU "obezglavljena, bez teritorije, ponižena, sa hipotekom da je kriva za sve što se dešava na prostoru bivše Jugoslavije". Najavio je da će objaviti podatke o mučenjima ljudi odvedenih u splitski vojni zatvor Lora.

- To su stotine i stotine stranica dosijea o tome šta su radili tim ljudima u Lori. Retki su preživeli - rekao je on.

Kad je reč o Morinju, rekao je da je spreman na kompromis oko odštete, ali ne i oko ploče.

- Morinj je već jednom isplaćen. Bio bih spreman da napravimo tu vrstu kompromisa, ali ploča mora da se makne - kazao je on.

Najavio je da će, ako 2027. bude u prilici da odlučuje, uklanjanje te sramne ploče biti jedan od njegovih prvih zadataka.

Poručio je da ne želi da Crna Gora bude 28. članica EU ako "uzmu Prevlaku, dostojanstvo i čast" i ako Crnogorce proglase "generalnim krivcima za ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije".

(RT Balkan)

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