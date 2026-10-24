IRAN SPREMA ATENTATE NA ZVANIČNIKE ŠIROM SVETA? Američke obaveštajne službe na nogama, hitno pozvali i Marka Rubia

AMERIČKE obaveštajne službe utvrdile su da je Iran "značajno povećao" napore usmerene na američke diplomate i zvaničnike na Bliskom istoku i šire, pri čemu su planovi za smrtonosne napade dostigli "uznapredovalu fazu", navodi se u memorandumu od 23. oktobra, koji je direktor Nacionalne obaveštajne službe SAD uputio državnom sekretaru Marku Rubiju, a do kojeg je došao Aksios.

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Zašto je to važno?

Američki zvaničnici navode da su ove obaveštajne informacije jedan od razloga zbog kojih Stejt department smanjuje broj zaposlenih u nekoliko američkih ambasada širom Bliskog istoka, usled sve većeg straha od šireg regionalnog sukoba.

Američki zvaničnici takođe strahuju da bi jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, mogli da prošire svoje napade izvan Saudijske Arabije i na druge zemlje regiona.

Nestabilnu bezbednosnu situaciju dodatno pogoršava mogućnost obnavljanja američkih i izraelskih vojnih operacija protiv Irana, potencijalno nakon izbora na sredini predsedničkog mandata u SAD.

Šta kaže Tramp?

- Možda ćemo ponovo pokrenuti jednu manju operaciju "Epski bes" ili će Iranci pristati na dogovor - izjavio je predsednik Donald Tramp u petak, na predizbornom skupu na Floridi.

- Ako su pametni, jednostavno će reći: "Hajde da pređemo na stvar", ali sumnjam da će to učiniti jer možda nisu pametni - dodao je Tramp.

Šta je povod za najnovije upozorenje?

U memorandumu na jednoj stranici, koji nije označen kao poverljiv, direktor Nacionalne obaveštajne službe Džej Klejton upozorio je Rubija da informacije o iranskim planovima za atentate treba učiniti dostupnim većem broju američkih službenika nego što ih trenutno ima ovlašćenje da ih primi.

U memorandumu se ne navode konkretne mete, države izvan Bliskog istoka niti priroda navodnih planova, ali se ističe da su osnovne obaveštajne informacije već podeljene sa visokim zvaničnicima Stejt departmenta.

Klejton je ponudio da se, u najvećoj mogućoj meri, smanji stepen poverljivosti osetljivih obaveštajnih podataka, kako bi Rubio mogao da ih podeli sa širim krugom zaposlenih koji bi mogli da budu izloženi opasnosti.

Trenutno stanje

Ranije ove nedelje, Stejt department je naredio članovima porodica zaposlenih i osoblju koje nije neophodno za rad da napuste američku ambasadu u Rijadu, kao i konzulate u Džedi i Dahranu, u Saudijskoj Arabiji.

U petak je Stejt department takođe naredio smanjenje broja američkih diplomata i državnih službenika u ambasadama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Libanu, Kataru i Jordanu, izjavio je jedan američki zvaničnik.

- Odlučili smo da zbog pretnje napadima Huta i iranskih terorističkih planova moramo da smanjimo svoje prisustvo i zadržimo samo neophodno osoblje - rekao je zvaničnik.

CNN je prvi izvestio o smanjenju broja zaposlenih u četiri navedene ambasade.

(Kurir)

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