POČINJE ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA: Kazaljke noćas idu jedan čas unazad
ZIMSKO računanje vremena ove godine počinje noćas, u 3.00 sata pomeranjem kazaljki na časovnicima za jedan sat unazad.
Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u ovoj godini se završava u nedelju, 25. oktobra u 3.00 sata ujutru kada treba pomeriti časovnike za jedan čas unazad, na 2:00 časa, saopšteno je iz Direkcije za mere i dragocene metale.
Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme (CET, UTC+1), dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme (CEST, UTC+2).
Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.
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