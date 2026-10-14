uživoMALI PROTIV BLOKADERA: Prosečna plata 1.034 evra, a 2012. bila 330
KAKO izgleda stvarni život građana?
Da li je bolji život za sve, samo neizostavno predizborno obećanje? – jedno je od pitanja koje otvara nova predizborna Insajder debata u kojoj gosti Senke Vlatković Odavić suočavaju stavove vezane za oblast ekonomije i kvalitet života građana. O pitanjima kako izgleda stvarni život građana i šta nas na ekonomskom planu čeka posle izbora, govoriće: Siniša Mali - lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, prof. dr Vladimir Obradović – lista “Evropska Srbija - Marinika Tepić, Zdravko Ponoš”, Miljan Salata, “Studentska lista – Studenti pobeđuju” i Uglješa Marković, lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti”.
Kaže da se danas živi bolje nego za vreme Dejana Šoškića i Dragana Đilasa.
- Ako pogledate sve parametre... Prosečna zarada u julu je bila 1034 evra, 11,3 odsto veća nominalno od jula prošle godine, a 9,2 odsto realno. U njihovo vreme plata je bila 330 evra - kazao je Mali.
Isti primer je naveo kroz to koliko su iznosile penzije i minimalna zarada.
- Minimalna zarada u ovom trenutku u potpunosti poklapa minimalnu potrošačku korpu, u njihovo vreme nije ni 2/3 - kazao je Mali.
Ističe da on lično živi kao i uvek.
- Trudim se, meni je posao najvažniji na svetu. Ali neću ja da budem tema, niti želim da budem tema. Ono o čemu želim ovde da razgovaram jeste ono što je građanima važno i zato mi je važno da njima prvenstveno iznesem sve ove podatke - kazao je on.
Kad su u pitanju pokušaji političkih tirada Miljana Salate, Mali je rekao da su blokaderi najveći licemeri.
- Dve godine ste blokirali škole i fakultete zbog vaših političkih ciljeva. Zbog toga su verovatno mladi ljudi i odlazili - kazao je Mali.
Ukazao je na situaciju u svetu. Pita blokadere šta bi uradili sa penzijama.
Poneo je grafikon kao dokaz toga kako je Šoškić uništio dinar.
Kaže da blokaderska lista najavljuje smanjivanje plata i penzija, uz pad kursa.
U raspravi je zatim pomenuto poskupljenje pojedinih proizvoda, na šta je Mali rekao da se ne može uzeti jedan artikal kao merilo celokupnog standarda.
— Kada posmatrate životni standard, gledate prosečnu platu i prosečnu potrošačku korpu. Gledate minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu. Šta god želite da pogledate, mnogo je bolje nego što je bilo ranije.
— Da li sam rekao da je idealno? Nikada to nisam rekao. Uvek možemo bolje i radimo na tome. Ali nama i plate i penzije i minimalna zarada rastu daleko više nego što raste stopa inflacije.
Mali je potom naveo:
— Od 2020. godine plate su realno porasle za 69 odsto.
Na primedbu da stalno koristi procente, Mali je odgovorio:
— Pitate me za ekonomiju. Ekonomija je egzaktna nauka, gledate brojke i cifre.
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