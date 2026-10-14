Ekonomija

uživoMALI PROTIV BLOKADERA: Prosečna plata 1.034 evra, a 2012. bila 330

Novosti online

14. 10. 2026. u 20:31

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KAKO izgleda stvarni život građana?

МАЛИ ПРОТИВ БЛОКАДЕРА: Просечна плата 1.034 евра, а 2012. била 330

Foto: Printskrin

Da li je bolji život za sve, samo neizostavno predizborno obećanje? – jedno je od pitanja koje otvara nova predizborna Insajder debata u kojoj gosti Senke Vlatković Odavić suočavaju stavove vezane za oblast ekonomije i kvalitet života građana. O pitanjima kako izgleda stvarni život građana i šta nas na ekonomskom planu čeka posle izbora, govoriće: Siniša Mali - lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”, prof. dr Vladimir Obradović – lista “Evropska Srbija - Marinika Tepić, Zdravko Ponoš”, Miljan Salata, “Studentska lista – Studenti pobeđuju” i Uglješa Marković, lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti”.

Kaže da se danas živi bolje nego za vreme Dejana Šoškića i Dragana Đilasa.

- Ako pogledate sve parametre... Prosečna zarada u julu je bila 1034 evra, 11,3 odsto veća nominalno od jula prošle godine, a 9,2 odsto realno. U njihovo vreme plata je bila 330 evra - kazao je Mali.

Isti primer je naveo kroz to koliko su iznosile penzije i minimalna zarada.

- Minimalna zarada u ovom trenutku u potpunosti poklapa minimalnu potrošačku korpu, u njihovo vreme nije ni 2/3 - kazao je Mali.

Ističe da on lično živi kao i uvek.

- Trudim se, meni je posao najvažniji na svetu. Ali neću ja da budem tema, niti želim da budem tema. Ono o čemu želim ovde da razgovaram jeste ono što je građanima važno i zato mi je važno da njima prvenstveno iznesem sve ove podatke - kazao je on.

Kad su u pitanju pokušaji političkih tirada Miljana Salate, Mali je rekao da su blokaderi najveći licemeri.

- Dve godine ste blokirali škole i fakultete zbog vaših političkih ciljeva. Zbog toga su verovatno mladi ljudi i odlazili - kazao je Mali.

Ukazao je na situaciju u svetu. Pita blokadere šta bi uradili sa penzijama.

Poneo je grafikon kao dokaz toga kako je Šoškić uništio dinar.

Kaže da blokaderska lista najavljuje smanjivanje plata i penzija, uz pad kursa.

U raspravi je zatim pomenuto poskupljenje pojedinih proizvoda, na šta je Mali rekao da se ne može uzeti jedan artikal kao merilo celokupnog standarda.

— Kada posmatrate životni standard, gledate prosečnu platu i prosečnu potrošačku korpu. Gledate minimalnu zaradu i minimalnu potrošačku korpu. Šta god želite da pogledate, mnogo je bolje nego što je bilo ranije.

— Da li sam rekao da je idealno? Nikada to nisam rekao. Uvek možemo bolje i radimo na tome. Ali nama i plate i penzije i minimalna zarada rastu daleko više nego što raste stopa inflacije.

Mali je potom naveo:

— Od 2020. godine plate su realno porasle za 69 odsto.

Na primedbu da stalno koristi procente, Mali je odgovorio:

— Pitate me za ekonomiju. Ekonomija je egzaktna nauka, gledate brojke i cifre.

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