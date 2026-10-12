ZALUPILI VRATA SVAKOM PETOM TURISTI: Koliko će Crnu Goru koštati uvođenje viza po diktatu EU
NAJAVLjENO uvođenje viznog režima za državljane Turske, Rusije i Belorusije od 1. novembra moglo bi značajno da pogodi turistički promet, investicije i poslovanje brojnih kompanija koje su registrovane i rade na crnogorskom primorju i u Podgorici.
To je izjavio direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović i ukazao da je udeo gostiju iz ove tri zemlje u prethodnoj godini bio oko 20 odsto, što je veoma značajan broj noćenja za Crnu Goru kao turističku destinaciju.
- Kada pogledate neka iskustva zemalja koje su uvodile vizu, i kada imate više različitih scenarija koje možete napraviti ukoliko dođe do pada, a definitivno će doći do pada potražnje upravo sa ovih tržišta, dolazimo do brojki koje će biti prilično izazovne da se nadoknade u narednoj godini sa nekih drugih tržišta - rekao je Golubović gostujući u Jutarnjem programu TVCG.
On je rekao da su procene Centra za istraživanje i razvoj turizma da će pad biti od 20 odsto, što bi, po njegovom mišljenju, bio blaži scenario.
- Neophodno bi bilo da se sa drugih tržišta taj pad nadoknadi, tačnije, ukupan pad bio bi 3,8 miliona noćenja, a da bismo bili na nuli, da bismo imali identičan broj noćenja koji ćemo imati ove godine, a on je projektovan negde na 16,5 miliona noćenja, mi bismo morali, dakle, da nadoknadimo sa svih drugih tržišta 4,75 miliona. I to je najblaži scenario - kaže Golubović, prenosi portal RTCG.
Odluku o uvođenju viza za Rusiju, Tursku i Belorusiju donela je Vlada Crne Gore, jer i predstavlja jednu od završnih merila za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 24 (Pravda, sloboda i bezbednost). Odluka stupa na snagu 1. novembra.
(RTCG)
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