Politika

SINIŠA MALI: Prosečna zarada u julu je bila 1034 evra

В. Н.

14. 10. 2026. u 20:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ČLAN Predsedništva SNS, Siniša Mali, učestvujući na predizbornoj debati na TV Insajder kazao je da su plate bile veće 9 odsto u odnosu na prošlu godinu.

СИНИША МАЛИ: Просечна зарада у јулу је била 1034 евра

Foto: printskrin Insajder

Kaže da se danas živi bolje nego za vreme Dejana Šoškića i Dragana Đilasa.

- Ako pogledate sve parametre... Prosečna zarada u julu je bila 1034 evra, 11,3 odsto veća nominalno od jula prošle godine, a 9,2 odsto realno. U njihovo vreme plata je bila 333 evra - kazao je Mali.

Isti primer je naveo kroz to koliko su iznosile penzije i minimalna zarada.

- Minimalna zarada u ovom trenutku u potpunosti poklapa minimalnu potrošačku korpu, u njihovo vreme nije ni 2/3 - kazao je Mali.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALTA Retail uspešno okončao preuzimanje kompanija Idea Marketi i povezanih društava

ALTA Retail uspešno okončao preuzimanje kompanija Idea Marketi i povezanih društava