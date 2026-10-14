SINIŠA MALI: Prosečna zarada u julu je bila 1034 evra
ČLAN Predsedništva SNS, Siniša Mali, učestvujući na predizbornoj debati na TV Insajder kazao je da su plate bile veće 9 odsto u odnosu na prošlu godinu.
Kaže da se danas živi bolje nego za vreme Dejana Šoškića i Dragana Đilasa.
- Ako pogledate sve parametre... Prosečna zarada u julu je bila 1034 evra, 11,3 odsto veća nominalno od jula prošle godine, a 9,2 odsto realno. U njihovo vreme plata je bila 333 evra - kazao je Mali.
Isti primer je naveo kroz to koliko su iznosile penzije i minimalna zarada.
- Minimalna zarada u ovom trenutku u potpunosti poklapa minimalnu potrošačku korpu, u njihovo vreme nije ni 2/3 - kazao je Mali.
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