Crna Gora

UZ ORUŽJE I MEDENICA: Lazar Šćepanović o štek-stanovima

С. Ђ.

12. 10. 2026. u 20:18

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OSOBE sa poternica, Andrej Tanaskovski, Nikola Drecun i Miloš Medenica zajedno su boravili u jednom od otkrivenih štek-stanova u kojem je nađen arsenal oružja - saopštio je na konferenciji za medije direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović.

УЗ ОРУЖЈЕ И МЕДЕНИЦА: Лазар Шћепановић о штек-становима

Foto Društvene mreže

 On je dodao da se sumnja da su im u skrivanju pomagali N. Z. (29) i V. L. (23) i da je aktivnostima usmerenim protiv jedne kriminalne grupe policija sprečila izvršenje teških krivičnih dela.

- Lociranjem štek-stanova u Herceg Novom, u kojima su nađene snajperske i automatske puške, ručni raketni bacač granata, silikonska maska, municija i eksplozivna sredstva, i drugo vatreno oružje, sumnjamo da smo osujetili namere kriminalnih struktura, a uzimajući u obzir količinu i vrstu oružja, sprečena su teška krivična dela i dat doprinos očuvanju stabilnosti - naveo je Šćepanović.

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