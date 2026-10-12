UZ ORUŽJE I MEDENICA: Lazar Šćepanović o štek-stanovima

OSOBE sa poternica, Andrej Tanaskovski, Nikola Drecun i Miloš Medenica zajedno su boravili u jednom od otkrivenih štek-stanova u kojem je nađen arsenal oružja - saopštio je na konferenciji za medije direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović.

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On je dodao da se sumnja da su im u skrivanju pomagali N. Z. (29) i V. L. (23) i da je aktivnostima usmerenim protiv jedne kriminalne grupe policija sprečila izvršenje teških krivičnih dela.

- Lociranjem štek-stanova u Herceg Novom, u kojima su nađene snajperske i automatske puške, ručni raketni bacač granata, silikonska maska, municija i eksplozivna sredstva, i drugo vatreno oružje, sumnjamo da smo osujetili namere kriminalnih struktura, a uzimajući u obzir količinu i vrstu oružja, sprečena su teška krivična dela i dat doprinos očuvanju stabilnosti - naveo je Šćepanović.