"STRAHUJEM - DA LI ĆE SE OPET VRATITI KUĆI POVREĐEN?": Zbog vršnjačko nasilja u školi u Novom Slankamenu, učionice bez đaka
KLUPE odeljenja VI/1 u Osnovnoj školi "Dr Đorđe Natošević" u Novom Slankamenu od ponedeljka su ponovo prazne.
Roditelji su odlučili da ne puštaju decu na nastavu zbog, kako tvrde, nerešenog problema vršnjačkog nasilja i ugrožene bezbednosti.
Prema njihovim tvrdnjama, jedan učenik kontinuirano ugrožava ostale đake, ali i nastavno osoblje.
- Imamo dva zahteva, da nam se obezbedi sigurnost i neometano odvijanje nastave. Ko će se baviti tim detetom, to je na ustanovama i na nadležnima - ističe majka Olga Pavlović, uz napomenu da se bojkot neće prekinuti dok se ne omogući bezbedno pohađanje škole.
Problemi sa incidentima u ovom odeljenju navodno traju još od prošle godine.
Situacija je privremeno sanirana u decembru, nakon što su roditelji takođe bojkotovali nastavu, kada je učenik prebačen na onlajn model do kraja te školske godine.
Međutim, povratkom u školske klupe od septembra, problem se ponovo rasplamsao.
- Od početka ove školske godine sve je kulminiralo - upozorava majka Maja Popović.
Razmere problema potvrđuju i drastične posledice na radni kadar i funkcionisanje ustanove.
Zbog učestalih incidenata policija je više puta dolazila u školu.
Učiteljica koja je prvobitno radila sa odeljenjem dala je otkaz, dok je njena zamena, prema rečima roditelja, na novom radnom mestu izdržala svega šest sati pre nego što je i sama odustala.
Jedan od zabrinutih roditelja navodi da decu ne šalje u školu iz čistog straha.
- Svakog jutra razmišljam da li će se vratiti kući bez povreda i trauma. Ne mogu da prihvatim da je normalno da policija čuva decu na školskom odmoru, a da mi roditelji i dalje nemamo odgovor kako će deca biti zaštićena. Počela sam čak da razmišljam o tome da se sa porodicom iselim iz Novog Slankamena - govori zabrinut roditelj.
Uprkos apelima roditelja i stalnim prekidima nastave, nadležne institucije za sada ćute.
Roditelji nastavljaju da apeluju na institucije da hitno reaguju i osiguraju pravo dece na bezbedno obrazovanje.
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(Blic)
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