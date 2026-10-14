Društvo

"STRAHUJEM - DA LI ĆE SE OPET VRATITI KUĆI POVREĐEN?": Zbog vršnjačko nasilja u školi u Novom Slankamenu, učionice bez đaka

Jelena Ždralić

14. 10. 2026. u 20:38

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KLUPE odeljenja VI/1 u Osnovnoj školi "Dr Đorđe Natošević" u Novom Slankamenu od ponedeljka su ponovo prazne.

СТРАХУЈЕМ - ДА ЛИ ЋЕ СЕ ОПЕТ ВРАТИТИ КУЋИ ПОВРЕЂЕН?: Због вршњачко насиља у школи у Новом Сланкамену, учионице без ђака

Unsplash

Roditelji su odlučili da ne puštaju decu na nastavu zbog, kako tvrde, nerešenog problema vršnjačkog nasilja i ugrožene bezbednosti.

Prema njihovim tvrdnjama, jedan učenik kontinuirano ugrožava ostale đake, ali i nastavno osoblje.

- Imamo dva zahteva, da nam se obezbedi sigurnost i neometano odvijanje nastave. Ko će se baviti tim detetom, to je na ustanovama i na nadležnima - ističe majka Olga Pavlović, uz napomenu da se bojkot neće prekinuti dok se ne omogući bezbedno pohađanje škole.

Problemi sa incidentima u ovom odeljenju navodno traju još od prošle godine.

Situacija je privremeno sanirana u decembru, nakon što su roditelji takođe bojkotovali nastavu, kada je učenik prebačen na onlajn model do kraja te školske godine.

Međutim, povratkom u školske klupe od septembra, problem se ponovo rasplamsao.

- Od početka ove školske godine sve je kulminiralo - upozorava majka Maja Popović.

Razmere problema potvrđuju i drastične posledice na radni kadar i funkcionisanje ustanove.

Zbog učestalih incidenata policija je više puta dolazila u školu.

Učiteljica koja je prvobitno radila sa odeljenjem dala je otkaz, dok je njena zamena, prema rečima roditelja, na novom radnom mestu izdržala svega šest sati pre nego što je i sama odustala.

Jedan od zabrinutih roditelja navodi da decu ne šalje u školu iz čistog straha.

- Svakog jutra razmišljam da li će se vratiti kući bez povreda i trauma. Ne mogu da prihvatim da je normalno da policija čuva decu na školskom odmoru, a da mi roditelji i dalje nemamo odgovor kako će deca biti zaštićena. Počela sam čak da razmišljam o tome da se sa porodicom iselim iz Novog Slankamena - govori zabrinut roditelj.

Uprkos apelima roditelja i stalnim prekidima nastave, nadležne institucije za sada ćute.

Roditelji nastavljaju da apeluju na institucije da hitno reaguju i osiguraju pravo dece na bezbedno obrazovanje.

BONUS VIDEO: 

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