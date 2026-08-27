KOGA JE KRIVOKAPIĆ ZASTUPAO U ZAGREBU? Savetnik u Vladi Crne Gore na godišnjoj konferenciji hrvatskih diplomata

MEĐU Hrvatima koji su se okupili u Zagrebu, na godišnjoj konferencija hrvatskih diplomata sa raznih strana sveta, našao se i član Vlade Crne Gore, Ranko Krivokapić - nekadašnji politički vojnik Mila Đukanovića i aktuelni savetnik šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića!

V.K.

Štaviše, i on je aplauzom pozdravio reči ministra Gordana Grlić Radmana koji je zahvalio prisutnima, uz poruku da su oni "promoteri interese Hrvatske"!

Ostalo je, međutim, nejasno koga je Krivokapić zastupao u Zagrebu, a još važnije čije interese, jer o ovom skandalu ćute u Vladi Milojka Spajića, parlamentarnoj većini, suverenističkim partijama i u civilnom sektoru.

Iz opozicije se jedino oglasio lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je na društvenoj mreži "Fejsbuk" napisao: "`Ajde, sad, opet okačite na FB i IG: Ne u moje ime. A, no u čije, nego u vaše, još ga nazivaju hrvatskim diplomatom, a sedi u crnogorskoj vladi. Narvno, i za ovo je Srbija kriva, a ne bi ovako bilo da se Milojko nije ispisao iz rezervista. Dabogda vas Ranko sve poveo na Tompsonov koncert da klikćete `Za dom spremni`! Ili ga dovedite da peva na trgu, neće biti skuplji od Rikija Martina. Ionako više ne znate đe vam je g...a, a đe obraz."

O Prevlaci - odbornici NA inicijativu NVO Boke Kotorske, čiji je osnivač i Miholjski zbor, odbornici Skupštine opštine u Herceg Novom 31. avgusta raspravljaće o statusu Prevlake. Ova priča seli se u lokalni parlament, dok Vlada i Ministarstvo inostranih poslova sa Hrvatskom vode razgovore o otvorenim pitanjima, među kojima su i razgraničenje, i sudbina školskog broda "Jadran".

Podsetimo, NVO Boke Kotorske nedavno je u Herceg Novom organizovala okrugli sto posvećen Prevlaci, sa kojeg je poručeno da pitanje rta Oštro i Prevlake treba tretirati kao pitanje suvereniteta Crne Gore.

A, podsetimo, Crna Gora ima više otvorenih pitanja sa Hrvatskom, iz koje traže od zvanične Podgorice 17 miliona evra na ime obeštećenja logorašima u Morinju, iako tamo niko nije stradao. Tu je i rešavanje pitanja nestalih Hrvata tokom rata devedesetih na teritoriji Crne Gore, procesuiranje ratnih zločina, brže rešavanje predmeta hrvatskih porodica pred crnogorskim sudovima u vezi s povratom ili zaštitom njihove imovine, zatim granice na Prevlaci, rešavanja statusa ploče u Morinju, promene imena bazena u Kotoru koji nosi ime vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, te povratak u vlasništvo i primopredaju školskog broda "Jadran".

Komesarka EU zadužena za proširenje, Marta Kos, poručila je Hrvatskoj da - sa Slovenijom - ima posebnu odgovornost u podršci integraciji jugoistočne Evrope, pa očekuje da će u radu sa Crnom Gorom preovladati duh podrške proširenju i da će preostala bilateralna pitanja biti rešena pre crnogorskog pristupanja Uniji.