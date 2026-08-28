Svet

STIGAO ODGOVOR TRAMPU: Oglasio se kanadski premijer

Танјуг

28. 08. 2026. u 08:18

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KANADSKI premijer Mark Karni poručio je danas da će Kanađani jezero Ontario nazivati tim imenom "sada i uvek".

СТИГАО ОДГОВОР ТРАМПУ: Огласио се канадски премијер

Foto: Tanjug/Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP)

Karni je na mreži Iks naveo da naziv jezera potiče od vendatske reči "Ontario", koja znači "jezero je lepo, jezero je veliko", kao i da je ime staro više od 400 godina i da je prethodilo i Konfederaciji Kanade i Deklaraciji o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

- Znamo da se Amerika menja. Njihovi trgovinski odnosi, njihova spoljna politika, njihovi nacionalni spomenici, njihovi hidronimi. Kanađani takođe znaju da imenovanje stvarnosti znači nazivanje jezerom Ontario - tada, sada i uvek - poručio je kanadski premijer.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social memorandum direktora Američkog geološkog zavoda Neda Mamule u kojem je navedeno da je jezero Ontario zvanično preimenovano u "Jezero Amerika".

Prema memorandumu, Američki geološki zavod je odredio da se to jezero naziva "Jezero Amerika" u svim zvaničnim elektronskim dokumentima Zavoda.

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