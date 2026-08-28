(MAPE) VREME SE MENJA OD OVOG DATUMA! Šok prognoza Čubrila: Temperatura ide i do 41 stepen, a onda sledi preokret

SRBIJA će narednih dana biti na udaru snažnog toplotnog talasa, sa temperaturama koje će u petak i subotu mestimično dostizati 40 stepeni, dok se za vikend, uz nagli preokret vremena, očekuju lokalni pljuskovi, grmljavina, olujni vetar i grad.

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Pred nama je period veoma toplog vremena, a prema prognozi Marka Čubrila, koju je objavio na svom Facebook-u, u petak bi mogao biti jedan od najtežih dana aktuelnog toplotnog talasa. U petak i subotu, uz tropske noći i južni vetar, živa dostizati čak 34 do 40 stepeni Celzijusa, najavljuje Čubrilo.

Kako je najavio, toplo će biti u većem delu zemlje, dok će na istoku temperatura biti nešto niža i iznositi oko 30 stepeni. Dodatni problem predstavljaće snažan vetar. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, dok na jugu Banata krajem dana može dostići i olujnu jačinu.

Subota donosi preokret

Subota će tokom prvog dela dana i dalje biti veoma topla i sparna. Posebno vetrovito biće u košavskom području, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, gde se očekuje olujni jugoistočni vetar.

Međutim, tokom dana dolazi do promene vremena. Već u subotu ujutro na zapadu, a tokom poslepodneva i u ostalim delovima regiona, očekuje se lokalna destabilizacija atmosfere. Mogući su grmljavinski pljuskovi, jak vetar, a ponegde i grad.

Čubrilo naglašava da će nestabilnosti biti veoma lokalnog karaktera, što znači da će pojedini predeli dobiti obilnije padavine, dok će veliki deo regiona ostati bez značajnije kiše. Zbog toga bi se problem suše, osim u retkim područjima, mogao nastaviti.

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Vetar će tokom subote skretati na severozapadni, a u zonama pljuskova može biti veoma jak.

U nedelju će temperatura biti nešto niža, ali će i dalje biti toplo. Maksimalne vrednosti kretaće se od 27 do 34 stepena, dok su pljuskovi mogući uglavnom u centralnim i jugoistočnim delovima regiona.

Početkom septembra ponovo toplo

Osveženje neće dugo trajati. Od 31. avgusta do 2. septembra očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature koje će ponovo dosezati sredinu tridesetih.

Do 3. septembra maksimalne temperature kretaće se od 29 do 36 stepeni, a upravo oko 3. septembra moguće je nešto konkretnije osveženje, praćeno češćim padavinama.

Ukoliko se ovaj scenario ostvari, nad većim delom regiona mogle bi da padnu prve septembarske količine kiše veće od 15 milimetara.

Nakon 5. septembra stabilnije vreme, najavljuje Čubrilo.

Foto: Printskrin

Prema Čubrilovoj proceni, osveženje oko 3. septembra trebalo bi da bude kratkotrajno. Od oko 5. septembra ponovo bi trebalo da ojača anticiklon, pa se do oko 10. septembra očekuje uglavnom suvo i malo toplije vreme od proseka.

Ipak, temperature više ne bi bile ekstremne kao tokom aktuelnog toplotnog talasa. Maksimalne vrednosti kretale bi se od 24 do 31 stepen, uz svežije noći.

Čubrilo ocenjuje da bi ceo septembar mogao biti nešto topliji od proseka, dok bi se suša, iako uz određeno ublažavanje, mogla nastaviti. Za sada nema jasnih pokazatelja za rani dolazak jeseni.

Foto: Printskrin

Dugoročni modeli daju različite signale za period oko 10. septembra. Jedan od ECMWF scenarija ukazuje na mogućnost razvoja ciklona u Đenovskom zalivu, ali ostali modeli za sada ne potvrđuju takvu promenu, ističe on na svom Facebook-u.

Foto: Printskrin

Kako zaključuje, narednih dana očekuje veoma toplo vreme, sa vrhuncem vrućine u petak i subotu, dok će subota posle podne doneti mogućnost lokalnih pljuskova i nepogoda i postepeno osveženje. Početak septembra ponovo će biti topao, uz mogućnost kratkotrajnog jačeg osveženja oko 3. septembra, nakon čega sledi stabilnije i pretežno suvo vreme.