Svet

IRAN SPREMA ATENTAT NA BARONA? Netanjahu upozorio Trampa na jezive planove, otkriveno zašto je američki predsednik u Turskoj menjao avion

Симеуновић А. Милош

28. 08. 2026. u 00:04

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SEKRETAR Visokog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai nazvao je izveštaje o navodnim planovima Irana da ubije sina američkog predsednika Donalda Trampa lažima i izmišljotinama izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

ИРАН СПРЕМА АТЕНТАТ НА БАРОНА? Нетанјаху упозорио Трампа на језиве планове, откривено зашто је амерички председник у Турској мењао авион

Foto: ANGELA WEISS/AFP/ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Tajna služba SAD saopštila je ove nedelje da je upoznata sa snimkom koji se širi društvenim mrežama, a na kojem se navodno upućuju pretnje Irana Trampovom sinu Baronu.

 - Sve je to ogromna laž, zahvaljujući kojoj je Netanjahu uspeo da potčini Trampa. Da smo doneli takvu odluku, ništa nas ne bi sprečilo da je sprovedemo. To je Netanjahuova izmišljena laž kojom je uplašio Trampa - rekao je Rezai u intervjuu za libansku televiziju Al Manar, uz pomoć prevodioca.

On je dodao da je Netanjahu takođe „uplašio“ Trampa, ubedivši ga da postoji pretnja i tokom samita NATO-a u Ankari.

List Wall Street Journal ranije je objavio da je Tramp promenio avion nakon što je od Izraela dobio obaveštajne podatke o navodnoj pretnji da bi Iran mogao da napadne predsednički avion upotrebom prenosnog protivvazdušnog raketnog sistema (PZRK).

Prema tim navodima, predsednik je tajno izveden iz aviona u kombiju za dostavu hrane, nakon čega je prebačen u vojni avion. Tramp je potvrdio da je, po odluci Tajne službe i vojnih zvaničnika, nastavio let vojnim avionom, ali nije otkrio detalje operacije.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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