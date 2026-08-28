JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
20.30 Legija - Slask 1 (1.55)
20.45 Milan - Venecija 1 (1.47)
21.15 Rio Ave - Sporting 2 (1.34)
Kvota: 3.05
Preporučujemo
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
28. 08. 2026. u 07:00
PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope
27. 08. 2026. u 12:57
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za fanove "belog sporta"
27. 08. 2026. u 12:19
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
27. 08. 2026. u 12:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
RONALDO ŠOKIRAO PLANETU! Portugalac završava karijeru, evo i kada!
Navijači jednog od najboljeg fudbalera u istoriji ostali u neverici.
16. 08. 2026. u 17:35
Komentari (0)