Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

28. 08. 2026. u 08:20

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип тикета

Leszek Szymanski / PAP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

20.30 Legija - Slask 1 (1.55)

20.45 Milan - Venecija 1 (1.47)

21.15 Rio Ave - Sporting 2 (1.34)

Kvota: 3.05

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