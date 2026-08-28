PREDSEDNIK SA NARODOM: Vučić danas u poseti Mačvanskom okrugu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Mačvanski okrug, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Prema planu posete, Vučić će s početkom u 13 sati obići Sajam šljiva "Osečina 2026", a od 13.45 preduzeće "Krušik-Plastika" a.d. u tom mestu.

Vučić će zatim, s početkom u 15 sati razgovarati sa građanima u Ljuboviji.

U opštini Mali Zvornik Vučić će od 15.50 obići preduzeće gazdinstvo "STR Ada" u selu Voljevci kod Velike Reke, a od 16.40 završne radove na rekonstrukciji i sanaciji OŠ "Braća Ribar" u Donjoj Borini.

Sledi obilazak završnih radova na rekonstrukciji OŠ "Anta Bogićević" u Loznici s početkom u 17.30, a zatim od 18.10 i obilazak domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru u toj opštini.