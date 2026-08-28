KAKO, BRE, SA ZVEZDOM? Bivši fudbaler Partizana zatečen nakon eliminacije šampiona Srbije

Bivši fudbaler Partizana i nekadašnji reprezentativac Srbije, Miloš Jojić, doživeo je veliki šok nakon što je saznao da je Crvena zvezda eliminisana iz kvalifikacija za Ligu Evrope.

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Zvezda je, na iznenađenje mnogih, uspela da prokocka tri gola prednosti iz prvog meča odigranog u Beogradu.

Jojić je prethodno proslavio veliki uspeh sa svojim Boracem iz Banjaluke. Tim iz Republike Srpske je pobedom od 3:1 nad islandskim Vikingurom (ukupnim rezultatom 6:2) ponovo izborio plasman u Ligu konferencije.

Nakon utakmice, novinari su ga pitali o potencijalnom duelu sa crveno-belima u grupnoj fazi.

- Zvezda ne može da dođe ovde, Zvezda igra Ligu Evrope, tako da... - počeo je Jojić, uveren da je srpski šampion završio posao.

Međutim, kada su mu novinari saopštili da je Zvezda ipak ispala i da se seli u Ligu konferencije, vezista je ostao u neverici.

- A ispala? A... Pa to me pitate, da li je Zvezda prošla? Ajoj, nisam to znao... Sad s jedne strane mi je žao što je ispala zato što su imali dobar rezultat iz prve utakmice, ali to je fudbal. I nama je danas visilo o koncu, pogotovo to prvo poluvreme, ali smo se na kraju izborili, tako da eto... Postoji mogućnost da se sretnemo sa njima u ovoj Konferencijskoj liji - iskren je bio Jojić.

