Fudbal

KAKO, BRE, SA ZVEZDOM? Bivši fudbaler Partizana zatečen nakon eliminacije šampiona Srbije

М.П.

28. 08. 2026. u 06:49

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Bivši fudbaler Partizana i nekadašnji reprezentativac Srbije, Miloš Jojić, doživeo je veliki šok nakon što je saznao da je Crvena zvezda eliminisana iz kvalifikacija za Ligu Evrope.

КАКО, БРЕ, СА ЗВЕЗДОМ? Бивши фудбалер Партизана затечен након елиминације шампиона Србије

Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Zvezda je, na iznenađenje mnogih, uspela da prokocka tri gola prednosti iz prvog meča odigranog u Beogradu.

Jojić je prethodno proslavio veliki uspeh sa svojim Boracem iz Banjaluke. Tim iz Republike Srpske je pobedom od 3:1 nad islandskim Vikingurom (ukupnim rezultatom 6:2) ponovo izborio plasman u Ligu konferencije.

Nakon utakmice, novinari su ga pitali o potencijalnom duelu sa crveno-belima u grupnoj fazi.

- Zvezda ne može da dođe ovde, Zvezda igra Ligu Evrope, tako da... - počeo je Jojić, uveren da je srpski šampion završio posao.

Međutim, kada su mu novinari saopštili da je Zvezda ipak ispala i da se seli u Ligu konferencije, vezista je ostao u neverici.

- A ispala? A... Pa to me pitate, da li je Zvezda prošla? Ajoj, nisam to znao... Sad s jedne strane mi je žao što je ispala zato što su imali dobar rezultat iz prve utakmice, ali to je fudbal. I nama je danas visilo o koncu, pogotovo to prvo poluvreme, ali smo se na kraju izborili, tako da eto... Postoji mogućnost da se sretnemo sa njima u ovoj Konferencijskoj liji - iskren je bio Jojić.
 

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