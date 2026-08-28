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MATEMATIKA DO JUTRA: Izračunali smo idealan tip za Palas – Siti, kvota će vas oduševiti

М.П.

28. 08. 2026. u 08:23

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Tradicionalno neugodno gostovanje na londonskom "Selhurst Parku" večeras otvara drugo kolo engleske Premijer lige.

МАТЕМАТИКА ДО ЈУТРА: Израчунали смо идеалан тип за Палас – Сити, квота ће вас одушевити

Foto: AP Photo/Alastair Grant, Pool

Kristal Palas pod komandom novog menadžera Pjera Saža dočekuje Mančester siti, koji u novu sezonu ulazi sa Encom Mareskom na klupi. Obe ekipe su pretrpele tektonske promene u stručnom štabu i igračkom kadru, pa nas očekuje taktičko nadmudrivanje u kojem kladioničari mogu pronaći ozbiljan profit.

Kristal Palas je sezonu otvorio bledom partijom i porazom na gostovanju Evertonu (0:2). Ekipa iz Južnog Londona još uvek deluje neuigrano, a tranzicija na sistem Pjera Saža zahteva vreme. Ipak, domaći teren i vatrena atmosfera pred domaćom publikom uvek izvlače maksimum iz „Orlova“. Saž večeras ne može da računa na povređene Čadija Rijada i Ismaila Sara, pa će sav teret u organizaciji napada pasti na pleća Ezea i Kamade, koji će hraniti loptama Žan-Filipa Matetu.

Sa druge strane, Mančester siti polako hvata zalet pod Encom Mareskom. Nakon teškog poraza od Arsenala u Komjuniti Šildu (0:3), „Građani“ su na premijeri prvenstva uz dosta muke i preokret u finišu savladali Bornmut sa 2:1 na „Etihadu“. Pobedu su doneli Mark Gei i Joško Gvardiol, ali je meč ogolio defanzivne probleme – Siti je dopustio čak 12 šuteva ka svom golu.

Gosti u London stižu bez Žeremija Dokua i Mateusa Nunesa, ali sa velikim pojačanjem od 86 miliona funti, Ajubom Buadijem, koji bi mogao da debituje. Posebno zanimljiv detalj biće povratak Marka Geija na stadion svog bivšeg kluba, gde ga Mareska ponovo planira u ulozi defanzivnog veznog.

Siti je prošle sezone rutinski slavio u oba prvenstvena duela sa po 3:0. Međutim, navijačima i kladioničarima je u svežem sećanju maj ove godine, kada je Kristal Palas šokirao fudbalsku planetu i savladao Siti sa 1:0 u finalu FA kupa. Taj meč je dokaz da Palas ima recept za „Građane“ kada uđe u meč bez pritiska.

NAŠ TIP: 2 & 2-4 (2.55) 


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