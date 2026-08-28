NEBO SE OTVORILO IZNAD PARIZA: Vetar obarao stabla, automobili nisu mogli da se kreću od snažnih padavina (VIDEO)
SNAŽNO nevreme pogodilo je u četvrtak region Pariza, donoseći jake udare vetra, obilne padavine i grad.
Region Il-de-Frans, za koji je izdato narandžasto upozorenje zbog grmljavinskih oluja, suočio se sa izuzetno jakim vremenskim nepogodama kasno popodne.
Nevreme je dovelo do brojnih poremećaja železničkog saobraćaja u ovom regionu, saopštila je nacionalna železnica SNCF, prenosi BFMTV.
Oluja je dovela do pada brojnih stabala na železničku mrežu, pa se očekuju kašnjenja u trajanju od 30 minuta do sat i 40 minuta, posebno za vozove Intercites koji saobraćaju na deonici između stanica Pariz-Osterlic i Živizi, preneo je Figaro. Nepogoda je u departmanu Sena i Marna donela grad i izazvala žestoke udare vetra.
U mestu Nanži zabeležena je brzina vetra do 130 kilometara na sat.
Meteorološka služba Meteo-Frans objavila je da je u mestu Melen za 30 minuta palo 25,8 litara kiše po kvadratnom metru, dok je u departmanu Sena-Sen-Deni, u Neji-sir-Marnu, za samo šest minuta palo 15 litara kiše po kvadratnom metru.
Udari vetra u mestu Ševr dostizali su čak 142 kilometra na sat. U departmanu Val de Marn nevreme je takođe pogodilo nekoliko gradova, uključujući Ivri-sir-Sen, Vitri-sir-Sen i Le-E-le-Roz.
Meteo-Frans je objavio da će se do večeri snažne grmljavinske oluje, koje su trenutno prisutne između Overnje i južne Burgundije, proširiti ka regionu Grand-Est, kao i na pogranične departmane regiona Oksitanija.
Meteorolozi su naveli da će tokom noći, oluje stići do planina Jura, ravnica departmana En i regiona Liona, prerastajući u grmljavinske oluje koje će potrajati do ranih jutarnjih sati.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
TRUDNICU SPASLA SOFA: Tornado u francuskom selu ostavio pustoš
26. 08. 2026. u 06:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)