NEBO SE OTVORILO IZNAD PARIZA: Vetar obarao stabla, automobili nisu mogli da se kreću od snažnih padavina (VIDEO)

SNAŽNO nevreme pogodilo je u četvrtak region Pariza, donoseći jake udare vetra, obilne padavine i grad.

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Region Il-de-Frans, za koji je izdato narandžasto upozorenje zbog grmljavinskih oluja, suočio se sa izuzetno jakim vremenskim nepogodama kasno popodne.

Nevreme je dovelo do brojnih poremećaja železničkog saobraćaja u ovom regionu, saopštila je nacionalna železnica SNCF, prenosi BFMTV.

Oluja je dovela do pada brojnih stabala na železničku mrežu, pa se očekuju kašnjenja u trajanju od 30 minuta do sat i 40 minuta, posebno za vozove Intercites koji saobraćaju na deonici između stanica Pariz-Osterlic i Živizi, preneo je Figaro. Nepogoda je u departmanu Sena i Marna donela grad i izazvala žestoke udare vetra.

U mestu Nanži zabeležena je brzina vetra do 130 kilometara na sat.

Meteorološka služba Meteo-Frans objavila je da je u mestu Melen za 30 minuta palo 25,8 litara kiše po kvadratnom metru, dok je u departmanu Sena-Sen-Deni, u Neji-sir-Marnu, za samo šest minuta palo 15 litara kiše po kvadratnom metru.

Udari vetra u mestu Ševr dostizali su čak 142 kilometra na sat. U departmanu Val de Marn nevreme je takođe pogodilo nekoliko gradova, uključujući Ivri-sir-Sen, Vitri-sir-Sen i Le-E-le-Roz.

Meteo-Frans je objavio da će se do večeri snažne grmljavinske oluje, koje su trenutno prisutne između Overnje i južne Burgundije, proširiti ka regionu Grand-Est, kao i na pogranične departmane regiona Oksitanija.

Meteorolozi su naveli da će tokom noći, oluje stići do planina Jura, ravnica departmana En i regiona Liona, prerastajući u grmljavinske oluje koje će potrajati do ranih jutarnjih sati.

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