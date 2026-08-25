TURISTI U CRNOJ GORI POBESNELI: Ono što su zatekli na plaži pokrenulo pravu buru (VIDEO)

ČUVENA borba za najbolje mesto na plaži očigledno više ne počinje ni u cik zore. Ako je suditi prema snimku iz Petrovca, pojedini kupači odlučili su da odu korak dalje, pa svoje mesto na plaži navodno "rezervišu" još prethodne večeri.

Foto: Printskrin/Jutjub/Bata Miki

Na snimku napravljenom oko sedam sati ujutru vidi se gotovo prazna plaža – ali samo kada je reč o ljudima. Pesak je, s druge strane, prekriven peškirima, prostirkama i drugim stvarima kojima su unapred zauzeta mesta uz more.

"Dobro jutro, pozdrav iz Petrovca na moru. Jutros u 7 sati nema gde da se stavi peškir jer ljudi koji trenutno spavaju, već sinoć su verovatno postavili peškire", stoji u poruci uz snimak.

Prizor je dobro poznat svima koji su barem jednom letovali usred sezone – peškir ili prostirka ostave se na željenom mestu, vlasnici odu, a deo plaže satima ostaje "rezervisan", iako na njemu nema nikoga.Međutim, snimak iz Petrovca posebno je privukao pažnju upravo zbog apsurdnog prizora koji pokazuje: kupača gotovo da nema, dok su najbolja mesta uz more već zauzeta stvarima onih koji se, prema tvrdnji autora snimka, još nisu ni pojavili na plaži.

Peškiri na sve strane, ljudi nigde

Na snimku se vide desetine peškira i velikih prostirki raspoređenih širom plaže. Neki su ostavljeni tik uz more, dok su drugi poređani jedni pored drugih i zauzimaju veliki deo slobodnog prostora.

Istovremeno, ljudi gotovo da nema. Plaža u ranim jutarnjim satima deluje prazno, ali je veliki broj mesta već "rezervisan" stvarima kupača koji se još nisu pojavili.

Autor objave pretpostavlja da su pojedini peškiri i prostirke ostavljeni još prethodne večeri kako bi njihovi vlasnici ujutru imali obezbeđeno mesto na plaži.Da li su zaista tamo proveli čitavu noć, samo na osnovu snimka nije moguće utvrditi.

Ipak, prizor pokazuje dokle može da ode dobro poznata letnja borba za nekoliko kvadratnih metara uz more.

Snimak je izazvao lavinu komentara, a većina korisnika nije imala mnogo razumevanja za praksu "rezervisanja" mesta peškirima i prostirkama.

- I ja sam bila u Petrovcu, baš tu gde snimate. Ja sam pomerala peškire i pravila sebi mesto. Sa decom sam i niko mi ništa nije mogao reći. Nisu zakupili taj deo plaže - napisala je jedna korisnica.

Drugi su bili još oštriji.

- Dođeš u šest ujutru kad nema nikoga, pokupiš sve i baciš u smeće. Evo mesta koliko želiš", glasio je jedan od komentara."U šest ujutru sve pokupiti na gomilu, pa neka traže šta je čije - poručio je drugi korisnik.

Večita letnja rasprava

Ostavljanje peškira kako bi se unapred "rezervisalo" mesto na plaži već godinama izaziva rasprave među turistima širom Jadrana. Jedni smatraju da nema ničeg spornog u tome da neko porani, ostavi stvari na plaži i nakratko ode po doručak ili kafu.

Drugi, međutim, ovakvu praksu smatraju neprihvatljivom, naročito kada peškiri i prostirke satima zauzimaju najbolja mesta, a njihovih vlasnika nema ni na vidiku. Problem postaje još veći kada zbog takvog "čuvanja" prostora ljudi koji su zaista došli na plažu nemaju gde da spuste svoje stvari i smeste se uz more.

(Blic Žena)

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