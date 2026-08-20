OČEKUJEM DA SPAJIĆ VEĆ DANAS PODNESE OSTAVKU: Knežević obelodanio dokumente koji raskrinkavaju crnogorskog premijera
LIDER Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević obznanio je danas tri dokumenta koji ukazuju da je aktuelni premijer Crne Gore Milojko Spajić pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije sa prebivalištem na beogradskoj Opštini Zvezdara.
Knežević je na hitno sazvanoj konferenciji za novinare pročitao tri dokumenta, istakavši da je Spajić svesno obmanuo crnogorsku javnost i uradio nešto što je bila antizakonita delatnost, te da je sa svojim saradnicima učestvovao u izbornoj prevari, jer nije mogao biti proglašen ni za nosioca liste na prošlim izborima.
- Nedeljama smo slušali teorije da je DNP dio Vučćevog plana da zajedno zaustavimo Crnu Goru na evropskom putu… Ti napadi su se preselili na mreže, gde su botovi napadali mene i moju porodicu… Tvrdio sam i sad tvrdim, da Milojko Spajić treba na pomen Aleksandra Vučića da se ustane i prekrsti, jer da nije bilo Vučića, Spajić ne bi bio premijer - naveo je on.
Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao medijima je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije.
Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog Ministarstva odbrane u kom se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije.
Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rešenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije, ako to bude potrebno.
- Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna? Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite… To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku i institucionalnu korist - kazao je on, dodajući da je dokumenta dobio od “razočaranih članova PES-a”.
Lider DNP-a je ironično rekao da mu se čini da je Spajić bio na vojnim vežbama na Pasuljanskim livadama, pišu Vijesti.me.
Stekli su se, kaže Knežević, uslovi da Spajić već danas podnese ostavku i stavi se na raspolaganje Tužilaštvu.
- Ne očekujem da će tužilaštvo nešto uraditi, jer već oni imaju nekoliko predmeta protiv Spajića - rekao je Knežević.
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