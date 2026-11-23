ODBORNICI Skupštine grada Beograda usvojili su na sednici izmenu Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Beograda kao osnovice za obračun poreza za 2027. godinu, prema kojoj će porez na nekretnine u sledećoj godini, u proseku, biti veći za pet do šest odsto.

Foto: D. Milovanović

Usvojena je i odluka da Grad Beograd postane član Evropskog društva za finansiranje nabavke železničke opreme EUROFIMA.

Obrazlažući predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji grada Beograda kao osnovice za obračun poreza za 2027. godinu, gradski sekretar za finansije Katarina Čubrić rekla je na sednici da će povećanje poreza biti minimalno.

"Po zonama, a ako gledamo po opštinama, najniži je kod Sopota i Barajeva, između 1,5 i 2,7 odsto", navela je Čubrićeva.

Istakla je da rade u saradnji sa Sekretarijatom za javne prihode koji do odluke o prosečnim cenama dolazi na osnovu ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u periodu od 1. oktobra prošle godine do 30. septembra ove godine.

"Osnov za izradu odluke je korisna površina u kvadratnim metrima, kao i zona u kojoj se nepokretnost nalazi", objasnila je Čubrićeva.

Skupština grada usvojila je i Odluku da Grad Beograd postane član Evropskog društva za finansiranje nabavke železničke opreme EUROFIMA. Katarina Čubrić rekla je da je to značajna novina za Grad Beograd i da GSP i Grad Beograd već mesecima pregovaraju sa Eurofimom.

"Rade se određene analize kako bi se došlo do finansiranja projekta remonta i modernizacije 29 starih KAF tramvaja i do refinansiranja kredita za kupovinu novih Bozenkaja tramvaja, tako da se u grad investira od strane EUROFIMA 105 miliona evra, a da bi se došlo do te investicije, grad treba da uplati oko 4,6 odsto kapitalnog doprinosa za finansiranje", rekla je Čubrićeva.

Odbornici Skupštine grada dali su i saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2026. godinu za više javnih komunalnih preduzeća.

Odbornici Skupštine grada Beograda imenovali su, po skraćenom postupku, za v.d. direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode" Aleksandra Radojičića umesto Mihajla Janjića, koji je postavljen za v.d. direktora JP "Putevi Beograda", umesto Aleksandra Milentijevića,

Filip Gajić ponovo je imenovan za v.d. direktora Bitef teatra.

(sputnikportal.rs)

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